МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,1 пункта с уровня июня в 48,5 пункта, полагают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Соответствующую статистику опубликует исследовательская организация Markit Economics в понедельник, 3 августа, в 11.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой за июль.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 54% против 52,6% в июне.