КРАСНОЯРСК, 3 авг — ПРАЙМ. Пожар на Норильской ТЭЦ-2, где проводились ремонтные работы и погиб человек, потушен, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Ранее Минэнерго сообщило, что в понедельник утром произошло возгорание на Норильской ТЭЦ-2, пострадал работник службы релейной защиты и автоматики станции. Последствий для потребителей нет, ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным краевого главка МЧС, в результате пожара погиб один человек.

"Пожар ликвидирован", — сообщила представитель пресс-службы главка.

По данным ведомства, на месте работали 12 человек и четыре единицы техники.