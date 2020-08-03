МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 5 394, до 856 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 856 264 случаев.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 693, Свердловской области — 196, Ханты-Мансийском автономно округе — 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 693, 2. Свердловская область — 196, 3. Ханты-Мансийский АО — 172", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев отмечено в Северной Осетии — 10, Севастополе — два, Еврейской автономной области — один.

За сутки после лечения от COVID-19 в РФ выписаны 3 420 человек, за все время — 653 593.

За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев. За весь период по России умерло 14 207человек.