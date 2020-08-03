МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Мечел" не выплатил в срок дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год из-за действия моратория на банкротство, следует из сообщения компании. Выплаты акционерам будут произведены позже, уточнили в компании.

В начале июля акционеры "Мечела" одобрили выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года в размере 3,48 рубля на бумагу. Однако в понедельник компания сообщила, что обязательство по выплате дивидендов, которое должно было быть исполнено до 31 июля, не исполнено в полном объеме на общую сумму 480 миллионов 448 тысяч 504,2 рубля. Как следует из сообщения, "Мечел" воспользовался правом моратория на выплату дивидендов, предоставленным соответствующим постановлением правительства.

"Поскольку ПАО "Мечел" входит в перечень организаций, на которые распространяется действие моратория, установленного сроком до 06.10.2020 г постановлением правительства… "О введении моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников", то… в течение срока действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацем девятым пункта 1 статьи 63 Федерального закона, в частности не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель компании, "Мечел" намерен выполнить обязательства по выплате дивидендов после окончания действия моратория.

По итогам 2018 года "Мечел" выплатил дивиденды из расчета 18,21 рубля на привилегированную акцию (или порядка 2,527 миллиарда рублей в целом), обыкновенные бумаги в который раз остались без выплат. Уставный капитал "Мечела" включает 416 миллионов 270,745 тысячи обыкновенных и 138 миллионов 756,915 тысячи привилегированных акций. В свободном обращении находится около 60% привилегированных акций, а 40% контролирует сама компания. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин (50,54% обыкновенных акций).

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали снизился на 7% — до 3,6 миллиона тонн.