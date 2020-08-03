МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Росавиация одобрила российским авиакомпаниям субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на общую сумму 11,7 миллиарда рублей, аэропортам — на 4,7 миллиарда рублей, сообщает ведомство. "Шереметьево" и "Жуковский" проверяют после сообщений о "минировании"

Росавиация отмечает, что с 14 мая в Росавиацию поступило 108 заявок от большинства российских авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Ряд авиакомпаний подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам.

"Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 78 заявкам на сумму 11,7 миллиарда рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь", — говорится в сообщении.

От российских аэропортов получено 257 заявок на предоставление субсидий на погашение расходов, понесенных ими во втором квартале.

"На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 152 заявкам за апрель и май на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. Это составляет 43% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований. Общая сумма поданных заявок составляет 7,3 миллиарда рублей, т.е. 67% от всей суммы субсидии. Прием заявок будет продолжен до 15 августа", — сообщает Росавиация.