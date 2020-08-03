МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Неизвестный сообщил о "минировании" в понедельник днем аэропортов "Шереметьево" и "Жуковский", силовики приступили к проверкам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступили сообщения о "минировании" зала ожидания и четырех самолётов на стоянке аэропорта "Шереметьево" и о "минировании" аэропорта "Жуковский", — сказал собеседник агентства. Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 11,7 млрд рублей

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.