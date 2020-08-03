События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 августа
МОСКВА, 3 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
|0,2%
|0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль)
|-0,2%
|4:00
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|8,025 млрд австрал. долл
|8,8 млрд австрал. долл
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|16,9%
|2,4%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,058%
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август)
|0,25%
|0,25%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|5,1 тыс
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
|8%
|5%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,829 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
|RUB
|МРСК Сибири — СД (о позиции по повестке дня заседаний СД и ГОСА дочерних компаний)
https://1prime.ru/News/20200803/831863821.html