 

МОСКВА, 3 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) 0,2% 0,2%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль) -0,2%
4:00 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь) 8,025 млрд австрал. долл 8,8 млрд австрал. долл
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 16,9% 2,4%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,058%
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август) 0,25% 0,25%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 5,1 тыс
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 8% 5%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,829 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
RUB МРСК Сибири — СД (о позиции по повестке дня заседаний СД и ГОСА дочерних компаний)

 

 

 