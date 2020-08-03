ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Министерство финансов США намерено занять около двух триллионов долларов во второй половине 2020 года, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В квартале с июля по сентябрь 2020 года министерство финансов планирует привлечь 947 миллиардов долларов заимствований через негосударственные рыночные долговые обязательства… В квартале с октября по декабрь 2020 года министерство финансов планирует привлечь 1,216 триллиона долларов заимствований через негосударственные рыночные долговые обязательства", — говорится в сообщении.

Размер первой суммы на 270 миллиардов долларов больше, чем анонсировалось в мае этого года, отмечает ведомство.

Подобные оценки минфина отражают ожидаемое принятие закона о дополнительном пакете стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, на что закладывается около триллиона долларов, сказано в сообщении.