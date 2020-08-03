АФИНЫ, 3 авг /ПРАЙМ/. Министерство финансов Кипра заявило, что переговоры с Россией по соглашению об избежании двойного налогообложения пройдут 10 и 11 августа, сообщило издание inbusinessnews.reporter.com.cy, заметку опубликовал Минфин в своем Twitter.

Минфин выступил с разъяснениями в связи с сообщением министерства финансов России о намерении в одностороннем порядке прекратить действие соглашения. Переговоры по этому вопросу запланированы на 10 и 11 августа, министр финансов Константинос Петридис возглавит кипрскую переговорную группу, сообщило издание.

Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

В министерстве финансов Кипра сообщили, что надеются урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, и рассчитывают продолжить переговоры.