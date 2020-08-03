3 августа (Dow Jones). Когда коронавирус привел к резкому замедлению мировой экономики в марте, Федеральной резервной системе США пришлось взять на себя задачу по предоставлению финансирования для бизнеса по всей стране.

Затем, когда многие банки и компании за пределами США перестали получать денежные средства в долларах, центральному банку вновь пришлось действовать.

ФРС на протяжении долгого времени сопротивлялась тому, чтобы становиться источником экстренного кредитования для всего мира. В течение двух критических недель в середине марта регулятор приобрел гособлигаций США на рекордные 450 млрд долларов у инвесторов, отчаянно нуждающихся в американской валюте. К апрелю ФРС заняла еще примерно половину триллиона долларов зарубежным центральным банкам.

Данный шаг стал одним из самых значительных эпизодов расширения влияния ФРС. Регулятор сумел ослабить глобальную нехватку долларовой ликвидности, приостановив обвал мировых фондовых рынков и продолжая оказывать им поддержку в настоящее время. Положение ФРС как мирового гаранта долларового финансирования закрепляет ключевую роль доллара в глобальной финансовой системе.

Центральный банк приобрел больше влияния в экономике США во время финансового кризиса 2008 года, тогда как пандемия коронавируса упрочила глобальное влияние регулятора.

В последние недели доллар падал против других валют, тогда как инвесторы теперь в большей степени обеспокоены экономическими перспективами США и проблемами со сдерживанием коронавируса в стране. При этом торгово-взвешенный курс доллара по-прежнему находится вблизи уровней, наблюдаемых до пандемии, и превышает долгосрочное среднее значение, отметил Марк Собель, бывший сотрудник Министерства финансов США. Опасения по поводу того, что краткосрочное ослабление доллара является угрозой его статусу мировой резервной валюты, "крайне преувеличены", заявил он.

ФРС предоставила большую часть денежных средств зарубежным партнерам путем "своп-линий долларовой ликвидности". В сущности, регулятор предоставляет займы иностранным центральным банкам на определенное время под залог их национальных валют по текущему курсу. По истечении срока действия займа ФРС производит обратный обмен по тому же курсу и получает проценты.

Стабилизировав зарубежные долларовые рынки, ФРС, вероятно, смогла предотвратить еще более серьезные перебои в экономиках и рынках по всему миру, которые могли негативно повлиять на экономическую ситуацию в США, подталкивая вверх стоимость доллара и оказывая давление на показатели американского экспорта.

ФРС несет минимальные риски, поскольку имеет дело с наиболее кредитоспособными странами, однако есть вероятность того, что инвесторы в будущем станут рассчитывать на наличие долларовой подушки безопасности и менее осторожно подходить к заимствованиям.

Центральный банк США начал реализовывать своп-линии 15 марта, к концу месяца распространив их действие на 14 центральных банков. Кроме того, ФРС запустила отдельную программу, позволяющую тем, кому недоступны своп-линии, занимать денежные средства в долларах под залог гособлигаций США. К концу мая общий объем предоставленных займов достиг пика на отметке 449 млрд долларов.

Задача ФРС состоит в обеспечении функционирования рынков, и мартовские события вполне могли привести к глобальной панике и выводу средств в наличные. Центральный банк должен был предотвратить распродажу долларовых активов, таких как акции и корпоративные ценные бумаги.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления 13 мая более открыто обозначил глобальную роль центрального банка, чем его предшественники во времена последнего мирового финансового кризиса. Предоставленные ФРС займы позволили иностранным регуляторам обеспечить дешевое долларовое финансирование своим банковским системам, ввиду чего не возникло необходимости в распродаже активов, таких как гособлигации США. По словам Пауэлла, своп-линии "оказали весьма конструктивное влияние, успокоив рынки" и ослабив повышательное давление на доллар США.

Представитель Банка Англии Эндрю Хаузер в начале июня заявил, что своп-линии, "возможно, являются самым важным элементом международной финансовой стабильности, о котором мало кто знает".

ФРС 29 июля сообщила о намерении продлить действие своих временных программ кредитования, которые должны были закончиться в сентябре, до марта 2021 года. "Кризис и экономические последствия пандемии еще далеки от завершения, — сказал Пауэлл. – Мы будем осуществлять свои программы до тех пор, пока не убедимся, что в них больше нет необходимости".

Действия ФРС не привлекли такого же внимания, как во время кризиса 2008-2009 годов. Когда Пауэлл выступал перед конгрессом США в июне, ему не задали ни одного вопроса об огромных займах для иностранных партнеров.

ФРС имеет полномочия от конгресса на запуск своп-линий, которые действовали в той или иной форме с 1962 года, и законодатели могли бы лишить центральный банк этой возможности, если бы не одобряли то, как регулятор пользуется данным инструментом.

Структура свопов устроена таким образом, что партнеры ФРС берут на себя риски, связанные с невозвратными кредитами или с колебаниями валютных рынков. Существенная часть заемных средств недавно была возвращена в связи с восстановлением рынков по всему миру.

Агрессивное выделение кредитов иностранным партнерам вовлекло ФРС во внешнюю политику, поскольку не каждая страна имеет равный доступ к долларовому финансированию. Например, Турция безуспешно пыталась получить заемные средства от ФРС, чтобы поддержать свою падающую национальную валюту, согласно публичным комментариям американского посла в Турции Дэвида Саттерфилда.

Решение ФРС основаны на кредитоспособности заемщика, однако политические факторы могут стать серьезной угрозой для независимости центрального банка, заявил Нэйтан Шится, бывший экономист ФРС. Когда регулятор представил свою программу кредитования во время кризиса 2008 года, его руководство консультировалось с Министерством финансов и Госдепартаментом, чтобы убедиться, что все действия центрального банка соответствуют целям, которые преследует государство.

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