БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг /ПРАЙМ/. Чили отказалась от пластиковых пакетов в сфере торговли, процесс занял два года, следует из сообщений министра окружающей среды страны Каролины Шмидт.

"Отказ от пластиковых пакетов начался 3 августа 2018 года, и сегодня сделан последний шаг – запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах", — написала она в Twitter.

Ранее от них отказались в супермаркетах. Благодаря закону, за два года уже удалось предотвратить продажу 5 миллионов пакетов.

Магазин, продавший пакет, заплатит штраф до 250 тысяч песо (примерно 330 долларов) за штуку.