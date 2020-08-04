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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Минфин вывел Кипр в офшоры — Минфин в понедельник реализовал мартовскую угрозу Владимира Путина об одностороннем выходе из соглашений с низконалоговыми юрисдикциями.

— ВСМ Москва—Казна — Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость. Государство планирует увеличить свои прямые траты на скоростную железнодорожную магистраль Москва—Санкт-Петербург.

— У "Ростелекома" УУС отклеились — Минфин предлагает вдвое сократить в 2021–2023 годах расходы на универсальные услуги связи (УУС) — развитие таксофонов и точек доступа к Wi-Fi в удаленных населенных пунктах.

— База данных пошла на второй тур — Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.

— Не хуже среднего по палате — Восстановление экономики РФ до "доковидных" уровней будет, по прогнозу Банка России, происходить синхронно с остальным миром даже в случае сохранения текущих цен на нефть.

— Мировая промышленность отходит от вируса — Китай, страны зоны евро и США в июле зафиксировали значительное улучшение опережающих показателей деловой активности.

— В Брянске закрыли международные игры — ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet. Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети.

— В чем смысла, брат?— В этом году в ходе летнего молодежного форума "Территория смыслов" пройдет специальная смена для сотрудников силовых структур.

— В Коми предпочитают КПСС — Рабочая группа избиркома Республики Коми отказала в регистрации в качестве кандидата на пост главы республики первому секретарю республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову.

— Конституционным поправкам подобрали аналогии — Фонд "Либеральная миссия" опубликовал доклад "Новая (не)легитимность", посвященный итогам общероссийского голосования по конституционным поправкам.

— Алексей Чалый попросил гарантий безопасности — Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и первый де-факто глава города Алексей Чалый торжественно открыли после реконструкции Матросский бульвар.

— США будут пожинать чужую нефть — Новость о заключении соглашения между курдами и американской компанией об обустройстве нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вызвала резкую критику.

— Нарушителям дают срок не стать рецидивистами — МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал "нарушающей принцип равенства".

— Ну дайте ж вы мне волю, ну, жуки! — Суд города Нувара-Элии (Шри-Ланка) начал рассматривать уголовное дело обвиняемого в браконьерстве российского энтомолога-любителя Александра Игнатенко.

— Рубль попал под бульдозер — Рынок дорожно-строительной техники из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса упал на 15% в традиционно активном втором квартале, следует из данных АЕБ.

— Девелоперы настроились на кризис — Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.

— Постаматический синдром — "Почта России" до конца года начнет установку сети из 5 тыс. постаматов, вложив в нее 1,4 млрд руб. Сеть может быть развернута на площадях ритейлеров "Магнит" и "Дикси".

— Пенсионные фонды поверили в долг — Накопления вкладываются в облигации. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сократили доли вложений в депозиты и акции до минимумов.

— "Инновационность имеет ограниченный срок" — Первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Вадим Михайлов о тарифах, расходах и субсидиях. ОАО РЖД готовится к корректировке программы развития до 2025 года.

— Ставки снижают всё — По итогам первого полугодия 2020 года эффективность деятельности банков снизилась почти на 4 процентных пункта, до 7,6%. Падение значительное.

— Выпуски взяли отпуск — В июле корпоративные заемщики резко сократили активность на внутреннем долговом рынке. За месяц компании привлекли менее 170 млрд рублей.

— Банки зачастили на склад — На складском рынке обсуждается новая сделка с банковскими структурами. "ВТБ Капитал Управление активами" ведет переговоры о покупке части площадей в логопарках PNK Group.

— Рестораторов ставят на колеса — На переживающем масштабный кризис рынке общественного питания стали появляться адаптированные к новым условиям проекты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кипр по двойному тарифу — Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, сообщило вчера Министерство финансов на своем сайте.

— На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей — Министерство финансов предусмотрело дополнительно 1,7 млрд руб. на обеспечение деятельности Дмитрия Медведева.

— В Польше разместят 1000 дополнительных американских солдат — США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере (EDCA), призванные укрепить сотрудничество двух стран.

— Назначены новый зампредседателя СКР и замдиректора ФСИН — Бывший начальник ГУ МВД по Москве и начальник оперативного управления МВД Анатолий Якунин назначен заместителем директора ФСИН.

— Счетная палата объяснила причину плохих дорог — Меньше половины региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам, и за два последних года эта доля выросла всего на 1,1 п. п. до 44,2%.

— Трудовые мигранты хотят стать россиянами — В разгар пандемии работу в России потерял каждый третий трудовой мигрант. Такие данные содержатся в исследовании ученых ВШЭ "Коронавирус и трудовая миграция".

— Принцип партийности в журналистике — Журналистика во всем мире все больше производит то, что называется post-truth ("постправдой"). Речь, разумеется, не обо всей журналистике.

— Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы — Через три недели будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. И верхнюю, и нижнюю границу для частных легковых автомобилей предполагается сдвинуть на 10%.

— Лукашенко поставил под вопрос отношения России и Белоруссии в сфере безопасности — Инициатором ареста 33 российских граждан является сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Средний кредитный рейтинг заемщиков растет — После весеннего падения рынок розничного кредитования быстро восстанавливается. Но процент одобрений кредитов банками не увеличивается.

— Суд обязал "Аэрофлот" выплатить почти 30 млн рублей вдове умершего в рейсе пилота — Кировский районный суд Омска 3 августа обязал "Аэрофлот" выплатить вдове умершего в рейсе Дамира Ахметова Анастасии.

— "Мединвестгрупп" Виктора Харитонина построит Центр ядерной медицины — Онкобольных будут лечить в Международном медицинском кластере в "Сколково".

— "Траст" нашел покупателя на Мещаниново подворье рядом с Кремлем — Банк "Траст" нашел покупателя на здание Мещанинова подворья (10 688 кв. м) в Ветошном переулке.

— Онлайн-страхование растет в результате пандемии — Электронные продажи страховых полисов удвоятся в 2020 году. Несмотря на сокращение рынка страхования в 2020 г., онлайн-продажи страховок могут вырасти вдвое.

— Samsung вернул себе первое место в России по продажам смартфонов — На российском рынке смартфонов сменился лидер. Samsung вернул себе первое место по продажам этих устройств, сместив на второе Honor.

— Миллениалы спасают Sotheby"s — Традиционно Sotheby"s и Christie"s отчитываются за полугодие, но из-за пандемии многие аукционы в этом году были перенесены на июль.

— Почему в компаниях так мало эффективных дистанционных сотрудников — Исследование "Экопси консалтинг" показало, что лишь у немногих сотрудников есть качества для дистанционной работы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Договор — не мелочиться — Важный для людей законопроект уже внесен в Госдуму. Если его примут, то банки больше не смогут писать микроскопическими буквами в каком-нибудь дальнем углу договора важные для вкладчика вещи.

— Врача заказывали?— Минобрнауки завершило распределение контрольных цифр приема бюджетных мест на новый учебный год. Всего вузам выделено более 576 тысяч мест.

— Не спрятаться, не скрыться — К концу 2021 года по всему миру появится около миллиарда камер видеонаблюдения. Таким образом, на восемь жителей планеты будет приходиться одно устройство слежки.

— Накажут за художества — Уличные живописцы за нарисованные граффити будут платить штрафы от 5 до 7 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 60 часов.

— Кадры выходят из карантина — Рынок труда в России начинает восстанавливаться. На протяжении двух недель июля впервые с начала пандемии число нанятых превысило число уволенных работников.

— Полис "Антивирус" — Страховые выплаты в связи с коронавирусом могут распространить на немедицинских работников сферы здравоохранения. Это сотрудники поликлиник и больниц.

— Спрос усугубляет предложение — Увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с августа совпало с новыми вспышками коронавируса. Карантинные ограничения возобновлены в некоторых штатах США.

— Вода уходит и приходит — Российским регионам угрожает вода — как ее избыток, так и ее отсутствие. Об этом в понедельник говорилось на еженедельном селекторном совещании в МЧС России.

— Жалоба как подарок — С жалобами и предложениями в адрес центральных органов власти можно будет обратиться через единый портал госуслуг. Такой эксперимент предлагает провести в этом году Минкомсвязь.

— Сумма "квадратов" — Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5 процента годовых снижен с 20 до 15 процентов. Такой шаг сделает доступной программу тем, кто не успевал накопить сумму до 1 ноября.

— Работа с гарантией — В период пандемии коронавируса нашей стране в целом удалось обеспечить безопасность граждан, но сейчас нужно выработать дополнительные эффективные меры для противодействия криминалу.

— Египетская сила — Экспорт российского зерна отстает от показателей прошлого сезона: на юге (основном экспортном регионе) из-за засухи его недостаточно, а урожай в центре и Поволжье еще не собран.

— Пролетам готовят опору — Росавтодор завершает формирование нового федерального проекта "Мосты и путепроводы", который войдет в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги".

— Вода в один клик — Автоматизированные аппараты по продаже продукции и товаров становятся все ближе к жителям районов. Вендинговые автоматы позволяют избежать похода в магазин.

— Присяжные рассудят — Мосгорсуд в понедельник на закрытом заседании удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела Крестины и Ангелины Хачатурян с участием присяжных заседателей.

— На все 400 — Стартовал дополнительный период ЕГЭ 2020 года. Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа. Всего в них примут участие более 3,5 тысячи человек.

— Красиво было на бумаге — И опять — пресловутый квартирный вопрос. Покупатели недвижимости в московских Хамовниках намерены отсудить у застройщика разницу в цене.

— Винительный падёж — В четырех городах Подмосковья многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, начали бесплатно устанавливать блокираторы на окна.

— Усилили генералом — Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России президентским указом назначен экс-начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Анатолий Якунин.

— Пулемет из принтера — ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских в 12 регионах России.

— Шестьсот гектаров проблем — На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин признал Усолье-Сибирское территорией экологической катастрофы и пообещал беспрецедентную помощь.

— Погубил генератор — В Алтайском крае временно закрыли турбазу "Глобус" на озере Ая, где накануне погибла семья с двумя детьми. Владельцу турбазы уже предъявили обвинение и взяли под стражу.

— Остался хулиганом — Мосгорсуд частично пересмотрел приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Отбывшие заслуженное наказание вдруг вспомнили о поруганном достоинстве.

— В нашем танке все свое — Российские производители сумели устранить проблемы новейшего танка "Армата". "По двигателям и по тепловизорам вопросы решены".

— Стреляли в голову — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту обнаружения массового захоронения в окрестностях поселка Моглино в Псковской области.

— Трамп и судьи — Президент США Дональд Трамп возмутился решением апелляционного суда отменить смертный приговор террористу Джохару Царнаеву.

— Риму не нужен Робинзон — Восьмидесятиоднолетнему Мауро Моранди — единственному жителю и символу небольшого острова Буделли, расположенному у берегов Сардинии, — грозит выселение.

— Хотел в прямой эфир — В понедельник на Украине в третий раз за две недели случился захват заложников. Отделение банка захватил 32-летний гражданин Узбекистана.

— Американцев лишат домов — Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из своих домов с окончанием моратория на выплату займов и повышение арендной платы.

— Поздно пить шампанское — Как подсчитали в Межпрофессиональном комитете шампанских вин, потери до сих пор более чем прибыльной отрасли к концу года составят минимум 1,7 миллиарда евро.

— Ешьте, чтобы помочь — Власти Британии оплатят скидки в ресторанах. В Британии сегодня можно пообедать за половину цены. И не только сегодня, но и все последующие четыре недели подряд.

— Сафари на "зебре" — Водителей продолжают привлекать к ответственности за то, что они якобы не уступили дорогу пешеходу. Даже когда они никак не могли помешать его переходу.

— Не в достатке счастье — Верховный суд разъяснил, как решать, с кем жить ребенку после развода родителей. Главная мысль — материальное положение одного из родителей не является безусловным аргументом.

— Диагноз рассекретят — Родственникам пациентов разрешат получать историю болезни близкого человека в случае проведения сложной операции. Госдума начала сбор отзывов на соответствующий законопроект.

— Для Филби "Топ сикрет" не сикрет — Служба внешней разведки передала "РГ" ряд уникальных документов времен Второй мировой. Они касаются Франции и деятельности генерала де Голля.

— Из класса — в кассу — К 1 ноября правительство соберет предложения ведомств по установлению единых требований к оплате труда педагогов. Учителя надеются, что будут повышены размеры их ставок.

— Ковидная реакция — В Санкт-Петербурге стартовал проект по организации профессионального обучения и дополнительного образования для горожан, потерявших работу из-за коронавируса.

— Лишняя вахта — Рыбаки оказались в заложниках провальной путины. На Дальнем Востоке пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в организацию труда вахтовым методом.

— Вирус на все руки — Трудовые мигранты, пережившие пандемию в России, смогли восстановить свою занятость на 80%, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

— Цифрой и словом — Кто и как будет учить поколение "цифровых" детей, в интервью рассказал ректор старейшего в России педагогического вуза — РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов.

— I don"t speak — Иностранный язык должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму планируются отменить.

— Умные каникулы — Этим летом вместе с традиционными детскими лагерями отдыха открылись и центры дополнительного образования школьников, раннего выявления талантов у детей, творческие лаборатории и IT-кубы.

— Кейс для профессионала — Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях. Стали известны итоги второй волны Всероссийского конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0".

— Хабенский в авангарде — В августе открылись кинозалы в Третьяковской галерее. Ее директор Зельфира Трегулова рассказала "РГ", зачем пригласила в путешествие по залам русского авангарда Константина Хабенского.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В Госдуме предложили делать скидки на оплату обучения прилежным студентам — Госдума предложила давать скидки на оплату обучения студентам, получающим образование на коммерческой основе.

— Кончен нал — Как оплатить покупку, не подхватив COVID-19. Эксперты и банки рекомендуют бесконтактные расчеты, несмотря на меры по дезинфекции купюр и офисов.

— Сами с деньгами — Регионы массово снизили налоги для бизнеса. В частности, уменьшены ставки по транспортному, имущественному и земельному сборам.

— Пошли суда — СП-2 получил добро на дальнейшее строительство. Компания — оператор "Северного потока – 2" (СП-2) Nord Stream 2 AG может возобновить прокладку газопровода с 4 августа.

— Бонус от ума — Студентам, получающим образование на коммерческой основе и не имеющим академических задолженностей, предлагают давать скидки на оплату обучения.

— Турецкий приток — Билеты в Стамбул и на курорты подорожали на 30%. В Анталье отмечают рекордный наплыв туристов — в основном местных, россиян ждут с 10 августа.

— Режим заботы — 72% сотрудников хотят продолжить работать удаленно. Но рассмотреть такую возможность готова лишь четверть начальников. Это показало июльское исследование hh.ru.

— Грузовик высокого полета — Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22. Новый реактивный самолёт создают для военно-транспортной авиации. "Руслану" (Ан 124) и "Антею" (Ан-22) подготовили замену.

— Кто нас знает — Треть утечек данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию. Все инциденты произошли по вине сотрудников медицинских и других организаций, имевших доступ к спискам зараженных.

— Бойко место — Почему ЕС избрал политику невмешательства в протесты в Болгарии. Объединение не заинтересовано в скорейшей смене правительства, считают эксперты.

— На крыльях Али — Китайский ритейлер расширяет географию поставок в РФ. Alibaba намерена грузовыми самолетами доставлять посылки в Казань и Екатеринбург.

— Цифры вверх — За курортный сезон россияне ответят в сентябре. Заболеваемость COVID-19 начала расти. В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом.

— Регионы массово снизили налоги для бизнеса — Не менее чем в 20 субъектах РФ в дополнение к федеральным запустили свои меры поддержки для малых и средних предприятий.

— Отрава у дома — Почему с борщевиком борется даже "Северный поток – 2". Для борьбы с опасным растением ищут новые методы, однако победить его можно только общими усилиями.

— Сообразили на троих — Польша, Украина и Литва создают новый союз. Главная цель "Люблинского треугольника" — пересмотр отношений с Брюсселем и Москвой.

— Изменить визовый нажим — Станет ли Россия туристической страной. К чему приведет расширение практики выдачи электронных виз на все субъекты РФ. Россия готовится к масштабной визовой реформе.

— Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом — Самый надежный способ уберечь себя от заражения COVID-19 — использование веб-версий платежных приложений, советуют эксперты.