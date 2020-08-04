МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Компания Twitter заявила в понедельник, что Федеральная торговая комиссия (FTC) расследует возможное неправомерное использование личной информации пользователей для показа рекламы, добавив, что компании грозит штраф в размере от 150 до 250 миллионов долларов, пишет издание New York Times.

Twitter сообщила, что FTC начала расследование в октябре прошлого года после того, как соцсеть связала базу данных с личной информации пользователей, которая была у компании в целях безопасности, с системой, используемой рекламными партнерами.

Действия, которые, по словам Twitter, были непреднамеренными, могли нарушить соглашение 2011 года, которое компания подписала с FTC о конфиденциальности данных пользователей. Тогда Twitter подписал соглашение с FTC после того, как хакеры неоднократно получали контроль над службой социальных сетей. В соответствии с соглашением, Twitter было запрещено вводить людей в заблуждение о мерах, предпринимаемых для защиты их безопасности и конфиденциальности.

Однако, как отмечает газета. телефонные номера, собираемые для безопасности, также оказались в системе, которая позволяла рекламодателям адаптировать свои объявления к определенной аудитории. По словам компании, неясно, сколько людей пострадало.

Брэндон Боррман, представитель Twitter, сказал, что FTC связалась с компанией после того, как был опубликован квартальный финансовый отчет 23 июля