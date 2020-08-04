МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 159, до 861 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 159 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 546 (30,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 861 423 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве — 691, Свердловской области — 182, Ханты-Мансийском автономном округе — 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 691, 2. Свердловская область — 182, 3. Ханты-Мансийский АО — 177", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе — по два, Псковской области — один.

Нет прироста COVID-19 в Псковской области и Чукотском АО.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 878 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 661 471.

За сутки в России умерли 144 человека с коронавирусом, за все время — 14 351.