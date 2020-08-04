 

МОСКВА, 4 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июль) 45 45,2
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 58,4
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль) 54,2
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 50,2 52
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 46,4 51,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57,8 57,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 56,7 56,7
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 54,8 54,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,1 55,1
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июль) 57,1 57,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 56,6 56,6
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 17,8% 5,9%
15:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 2,369 млн 1,5 млн
15:30 USD США — Объем экспорта 144,51 млрд долл
15:30 USD США — Объем импорта 199,12 млрд долл
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июнь) -54,6 млрд долл -50,1 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июнь) -0,68 млрд долл -0,9 млрд долл
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,426 млн барр
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 50 50
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль) 49,6 49,6
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль) 43,1
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль) 57,1 55
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -10,612 млн барр -3,267 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,309 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 мск RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июль) 47,8
RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Ростелеком — телеконференция менеджмента
18:45 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,4% (прогноз)
18:45 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3,2% 3,4% (прогноз)
RUB Аэрофлот — СД (об увеличении УК путем допэмиссии и о созыве ВОСА)

 

 

 