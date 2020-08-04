МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российских кораблей в порту Бейрута, где сегодня произошел мощный взрыв, нет, следует из данных двух сервисов для отслеживания судов — Marine traffic и Vessel Finder.

Как свидетельствует данные с трекеров, судов под российским флагом нет в порту ливанской столицы. Среди находящихся в портовой зоне кораблей — ливанские, американские, британские, а также ряда стран Африки.

Однако здание торгпредства России в Бейруте пострадало в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

В жилых квартирах здания от взрывной волны вылетели стекла и балконные двери. В том числе пострадало представительство РИА Новости.

Среди жителей торгпредства, по предварительным данным, пострадавших нет.

Торгпредство РФ расположено в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.