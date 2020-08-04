МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор по Москве с 1 мая 2020 года приостановил деятельность 104 торговых объектов за нарушение мер по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что с мая 2020 года контроль соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности провели на 1238 объектах, нарушения установили на 939 объектах, в том числе проверили 363 предприятия торговли продовольственными товарами.

"В ходе проверок чаще всего нарушения отмечались на объектах торговли, из проверенных 363 объектов торговли продовольственными товарами нарушения установлены на 343. Основными нарушениями при осуществлении деятельности являются отсутствие "входного фильтра" с целью выявления и отстранения от работы сотрудников с признаками простудных заболеваний, термометрия как перед началом работы, так и в течение рабочего дня не проводится, контроль за соблюдением социальной дистанции отсутствует", — рассказали агентству в пресс-службе.

Кроме того, отсутствует запас моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, а также не обеспечен запас средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), мыла и кожных антисептиков для обеззараживания рук. Тестирование персонала на коронавирусную инфекцию не организовано.

"По фактам нарушений составлено 780 протоколов об административных правонарушениях, По рассмотренным протоколам общая сумма наложенных штрафов составила более 12 миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе ведомства. Нарушителям выданы предписания об устранении нарушений, и установлен контроль за их исполнением.

"С 1 мая 2020 года за невыполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность 104 объектов, в том числе предприятий торговли продовольственными товарами — 48 объектов. В 73 случаях управлением применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы незамедлительно передавались в суд. Судами вынесены решения о приостановлении деятельности 31 объекта на срок от 7 до 90 суток", — рассказали в пресс-службе.

В целом за 7 месяцев 2020 года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена, как сообщается, деятельность 171 объекта.