МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. США и КНР договорились провести 15 августа переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. По данным газеты, переговоры могут пройти в формате видеоконференции.

Отмечается, что Лю Хэ в ходе переговоров намерен поднять вопрос о применении Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "cправедливому" знаменателю.

Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.