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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Сначала намечались выборы, потом маневры, потом решили совместить — Новости из Белоруссии, где 9 августа пройдут президентские выборы, все меньше напоминают о порядке и спокойствии, которыми традиционно славилась эта страна, и все больше — о турбулентности и возможных грядущих переменах. Как заявил в своем обращении к народу и парламенту президент Александр Лукашенко, на юг страны был заброшен новый отряд "боевиков" — вдобавок к 33 россиянам, арестованным на прошлой неделе.

— Масс здесь не стояло — Региональные власти, исполняя апрельское поручение президента России, продолжают вводить и снимать ограничения в связи с эпидемией COVID-19 на свое усмотрение. В ряде субъектов такие ограничения касаются в том числе и введения новых формулировок нормативных актов, направленных на сдерживание уличных акций. Например, в Псковской области с 3 августа разрешены только "неотложные" и "чрезвычайно важные" массовые мероприятия.

— "Газпром" оказался в должном положении — Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить "Газпром" снизить уровень дивидендов. Опрошенные "Ъ" аналитики прогнозируют, что по итогам года соотношение чистого долга компании и EBITDA превысит 2,5x. В таком случае компания по дивидендной политике имеет право заплатить меньше 40% от чистой прибыли по МСФО. Впрочем, большинство аналитиков полагают, что "Газпром" будет до последнего пытаться сохранить уровень выплат, хотя в абсолютном выражении они в любом случае снизятся.

— Мошенники работают за еду — За время пандемии мошенники научились качественно имитировать сайты доставки еды и электроники. За последние четыре месяца у Delivery Club появилось 56 клонов, не считая совсем низкосортных поделок, и как минимум 30 — у "Сбермаркета" и "Яндекс.Еды". В компаниях пытаются оперативно блокировать такие ресурсы, но успевают не всегда.

— Карантинная десятина — Минфин опубликовал "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований" — базовый документ, исходя из которого в бюджете на 2021–2023 годы будут реализованы принципы анонсированной ранее ведомством бюджетной консолидации. В основном это десятипроцентное или более сокращение "гражданских" расходов с меньшим урезанием "силовых" — речь идет о цене, которую бюджетополучатели заплатят за антикризисные траты 2020–2021 годов. Впрочем, сам антикризисный план также оказался сокращен на 10%.

— Растить нельзя рубить — Утверждение новой стратегии развития лесной отрасли может затянуться — в правительстве и на рынке она вызывает острые разногласия. В Рослесхозе указывают, что одна из основных проблем документа — отсутствие четкого плана ее реализации, в Минпромторге же выступают против ряда новшеств Минприроды, потому что частые изменения документа пугают бизнес. Аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко пытается вынудить участников спора к компромиссу и одновременно поддержать ответственных переработчиков древесины, сохранив воспроизводство лесов.

— "Задача государства — создать и предложить учителю набор инструментов" — Школьное образование в России в начале 2020 года в связи с пандемией пережило самый необычный период за время существования — практически все школы перешли на дистанционные методы работы. Замминистра просвещения Татьяна Васильева в интервью "Ъ" рассказала о принципах, которыми государство руководствуется в проекте цифровой образовательной среды — события весны 2020 года лишь ускорили процессы освоения новых образовательных технологий в школе.

— Ивану Сафронову ударили по защите — Столичное управление Минюста обратилось в Адвокатскую палату (АП) Москвы с просьбой возбудить дисциплинарные дела в отношении четырех адвокатов Ивана Сафронова. Поводом стало то обстоятельство, что все они отказались давать подписки о неразглашении материалов дела. Сами юристы, которым могут грозить серьезные санкции, расценивают происходящее как форму давления на защиту господина Сафронова.

— Разбитие спиртного в общественных местах — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд утвердил решение об уничтожении коллекции элитного алкоголя из более чем 3 тыс. бутылок, являвшейся главным вещдоком в уголовном деле о контрабанде, за которую почти пять лет заключения получил петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Его защита требовала вернуть изъятое, так как оно было приобретено для личного использования с подтвержденным качеством.

— "Это нормальный политический процесс: есть власть, есть оппоненты" — Республика Хакасия в 2018 году стала одним из регионов, где кремлевская машина губернаторских выборов дала сбой: действующего главу, единоросса Виктора Зимина в первом туре обошел 30-летний коммунист Валентин Коновалов. Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии. Он рассказал корреспонденту "Ъ", сложно ли ему взаимодействовать с администрацией президента, не деморализуют ли его отставка однопартийца Сергея Левченко и уголовное дело против Сергея Фургала, а также о том, во что обойдется тур в Хакасию и как она справляется с коронавирусом.

— Спрос на сим-карты реально сокращается — Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов. Конечные продажи по итогам года, согласно прогнозам, упадут еще больше — на 10–15%. На этом фоне запуск технологии eSIM и удаленной активации сим-карт позволит операторам сократить розницу, переведя продажи в альтернативные каналы, ожидают эксперты.

— Санитарию оценят телематически — К концу 2021 года Роспотребнадзор получит Единую информационную аналитическую систему (ЕАИС), которая должна автоматизировать надзор за бизнесом, отслеживание эпидемиологической обстановки и падежа скота. Разработкой платформы за 690 млн руб. займется дочерняя структура близких к семье Ротенбергов "Национальных телематических систем" (НТС). Одна из проблем цифровизации — разрозненность IT-систем на местах, с которой, по словам экспертов, сталкиваются и другие ведомства.

— Инвестквоты швартуются в правительстве — Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли. Как стало известно "Ъ", группа предложила премьеру Михаилу Мишустину расширить механизм инвестиционных квот, провести новые аукционы на наиболее прибыльные виды ресурсов и ужесточить применение льготных налоговых режимов. В правительстве уже поручили изучить инициативы профильным министерствам и ведомствам. Эксперты уверены, что меры выгодны только самой РРПК и грозят убытками другим участникам рынка.

— Судостроение на повышенных тоннах — Российские верфи в 2020 году сдадут не более 60 крупных гражданских судов, что на 20% меньше, чем год назад, ожидают эксперты "Infoline-Аналитики". Тем самым продолжится наметившаяся в прошлом году тенденция, когда рынок судостроения и кораблестроения в РФ сократился в стоимостном выражении на 19%, до 137,8 млрд руб. Аналитики полагают, что доля гражданского судостроения в структуре выручки верфей в 2020 году не превысит 40%, а перспективы ее роста в будущем связаны с верфью "Звезда", на которую уже сейчас приходится более 80% всех будущих судостроительных заказов в РФ по тоннажу.

— Совкомбанк возьмет менеджмент в долю — Совкомбанк запускает опционную программу для менеджмента. Расходы по ней в первом полугодии уже составили 186 млн руб., а в целом под нее зарезервировано около 3,4% акций банка. Подобные программы довольно редкое явление для банковского сектора, из публичных кредитных организаций ею пользуется TCS Group. Однако Совкомбанк планирует в следующем году проводить IPO, поэтому подобное стимулирование менеджеров выглядит логично.

— Пайщики страхуются от пандемии — Чистый приток средств в розничные ПИФы в июле превысил 16 млрд руб., это максимальный результат за время пандемии. Однако инвесторы все еще ведут себя довольно осторожно, выбирая прежде всего консервативные фонды облигаций и сокращая объемы вложений в фонды акций.

— Из виноградников выжимают максимум — "Абрау-Дюрсо" семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню "Юбилейная" в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников. Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.

— "ЗПИФ — это не попытка оптимизировать налогообложение" — В ближайшее время "дочка" ВТБ "Галс-Девелопмент", владеющая, в частности, ЦДМ на Лубянке и бизнес-центром Sky Light на Ленинградском проспекте, объявит о завершении перевода всех активов компании в ЗПИФ. Очевидно, что госбанку не особо выгодно заниматься непрофильным бизнесом и постепенным выходом из него может стать как раз создание паевого инвестфонда. Президент "Галс-Девелопмента" и член инвестиционного комитета ЗПИФа "Девелоперские активы" Виктор Адамов в интервью "Ъ" рассказал, какие активы компания продаст в первую очередь и почему в Москве сложно найти подходящие под застройку участки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по дальнейшей реформе рыбохозяйственного комплекса России. Принятие мер позволит обеспечить судостроителей заказами на 20 млрд руб. ежегодно, или на 600 млрд руб. в течение 30 лет, утверждает компания.

— Президент Белоруссии продолжает обвинять граждан России во вмешательстве в выборы — Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил 4 августа с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию накануне назначенных на 9 августа выборов, в котором обрушился с критикой на оппозиционеров и фактически пригрозил России за ее политику в отношении его страны.

— МВД пошло навстречу гражданам в исчислении сроков для повторных штрафов — Министерство внутренних дел предлагает изменить статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части оплаты половины от суммы штрафа. Законопроект, который уточняет эти нормы, был опубликован 3 августа на федеральном портале проекта нормативных актов.

— Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплаты — Министр обороны России Сергей Шойгу объявил на селекторном совещании министерства в Москве о том, что 17 июля им был подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки к денежному содержанию. Она должна быть выплачена, по словам Шойгу, "отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба (Главного разведывательного управления, ГРУ. – "Ведомости") и Ракетных войск стратегического назначения".

— Российские покупатели резко активизировались — Восстановление розничных продаж демонстрирует индекс бизнес-активности, который рассчитывает аналитический центр Первого ОФД. Индекс рухнул в последнюю неделю марта, когда его значения опустилось до минимальной отметки —0,45, как раз в момент введения федеральных ограничений из-за пандемии коронавируса. Затем его значения стали восстанавливаться и к последней неделе июля достигли отметки —0,12, вернувшись к показателю начала января.

— Российская экономика становится венчуром — Во II квартале 2020 г. Индекс экономического настроения (ИЭН), который рассчитывает Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ на основе мнений предпринимателей и потребителей, потерял сразу 26,3 пункта относительно значения предыдущего квартала и упал до отметки 72 пункта, что говорит о резком ухудшении делового климата в российской экономике.

— Акционер группы "Пионер" стал ее единственным владельцем — Бизнесмен Леонид Максимов стал единственным владельцем девелоперской группы "Пионер". По данным "СПАРК-Интерфакса", 30 июля его компания УК "Элемент" выкупила фирму "Новый Колизей", которая ранее принадлежала бывшему гендиректору "Пионера" Андрею Грудину, погибшему в конце июня этого года. Она владеет 50% акций в девелопере, таким образом Максимов довел свою долю до 100%.

— Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет "Максимателеком" — Провайдер бесплатного WiFi "Максимателеком", работающий, в частности, в Московском метрополитене, выиграл конкурс на оснащение его вагонов системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Сумма контракта составила 1,38 млрд руб. Это плата за установку в метро 12 304 вагонных камер, 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов, следует из технического задания конкурса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сто соток в одни руки — На Русском Севере можно будет бесплатно получить гектар земли. Минвостокразвития уже подготовило соответствующий законопроект. Подробнее об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

— Предупреждение и наказание — В России начинается новый этап замены устаревших, противоречивых и абсурдных норм, которые обязан соблюдать бизнес, и реформы работы контролеров. Два закона об этом публикует "РГ".

— Осторожно, Пушкин! — Книги с маркировкой "18+" библиотеки спрячут подальше от юных читателей. Новый приказ Минкультуры, который теперь обязывает хранить их в специальных шкафах, вступает в силу с 7 августа.

— Двойники охотятся в Cети — Росреестр добился решения судов о блокировке 34 сайтов-двойников. Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут на публичной кадастровой карте ведомства.

— Ключи под проценты — Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о сроках решения проблемы обманутых дольщиков в регионе. Глава региона также обратился с предложением продлить программу льготной ипотеки.

— Спросили разведку — Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

— Получат по труду — Ассоциация юристов России учредила в этом году дополнительную номинацию на высшей юридической премии "Юрист года". Награда будет вручена за защиту трудовых и социальных прав. Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям.

— Надбавка по приказу — Приказом министра обороны с 1 июля для отдельных категорий военнослужащих введена ежемесячная денежная надбавка. Новая выплата устанавливается от оклада по воинской должности и касается не только офицеров.

— Предать огню — Выполнить решение суда или Росздравнадзора об уничтожении недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарств их владелец должен в течение месяца. Если он не согласен с таким решением, то в течение этого же срока он должен обжаловать его. Такие нормы содержит проект постановления правительства, опубликованный для общественного обсуждения.

— Далее по списку — В России появится единый реестр некоммерческих организаций, которые в дальнейшем смогут рассчитывать на меры государственной поддержки. Проект постановления правительства об этом готовится к обсуждению в Общественной палате.

— Вызов капитала — Минфин подготовил проект закона о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. С 2021 года дивиденды и проценты, выплачиваемые из России резидентам Кипра, будут облагаться по ставке 15%, тогда как по пока еще действующему соглашению ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5-10%, а на проценты по займам — до нуля.

— Игра станет честнее — Приняты законы, позволяющие создавать третейские суды для рассмотрения спортивных споров. В них смогут обращаться спортсмены, у которых возник конфликт с клубом по поводу контракта. Также в данных арбитражах могут рассматриваться споры, связанные с допингом.

— Следствие поторопится — Жертвы преступлений получили право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело. Соответствующие поправки внесены в УПК и Кодекс административного судопроизводства. Законы публикует "РГ".

— Увидим знаки — В России вступил в силу новый нацстандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого транспорта. Он определяет типы, размеры и другие технические требования к государственным регистрационным знакам колесных и гусеничных средств передвижения.

— Справимся сами — Принят пакет поправок по установлению доли отечественных товаров и услуг в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по определению их минимальной доли в таких закупках. Соответствующие законы публикует сегодня "РГ".

— Без посредников — Действующая модель привлечения суррогатных матерей для вынашивания детей по договору с бесплодными парами нуждается в корректировке, считают в Национальной медицинской палате. При этом врачи предлагают исключить из процедуры суррогатного материнства посреднические центры.

— С пробегом до бюджета — За время пандемии на авторынке сократилась доля новых машин стоимостью до миллиона рублей, а автомобили ценой до 500 тысяч рублей практически полностью исчезли из продажи. В результате покупатели бюджетных машин переключились на подержанный транспорт.

— Горячий ветер Севера — Площадь лесных пожаров в России выросла. При этом огонь в основном локализован в одном регионе. Это — Чукотка. Если раньше там горели 44 тысячи гектаров и все основные усилия авиапожарных были сосредоточены там, то теперь ситуация осложнилась еще сильней.

— Темная сторона паутины — Торговля конфиденциальной информацией является одним из самых прибыльных бизнесов в Даркнете. Средняя цена на взломанный аккаунт варьируется от 50 до 320 долларов. Разумеется, чем больше у блога подписчиков, тем он дороже.

— Сообщение о реабилитации — В соответствии с п. 3 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сообщаем: Постановлением от 14.07.2020 г. прекращено уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Артюхова Ивана Павловича за отсутствием в действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

— Действовал в одиночку — В ближайшее время на скамье подсудимых окажется 49-летний житель Подмосковья, который в качестве своей криминальной специализации выбрал нападения на инкассаторов. Примечательно, что подобные преступления обычно совершаются в составе банды, но он предпочитал действовать в одиночку.

— Два хвоста — в подарок — Удивительная акция проходит в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Рядом с магазином "Все для дома" жителям бесплатно раздают свежую рыбу. Местных жителей такая щедрость не удивляет.

— Щит в океане — На Балтике под руководством главкома ВМФ Николая Евменова проходят масштабные военно-морские учения "Океанский щит-2020". Эти маневры адмиралы организуют ежегодно для того, чтобы проверить, насколько готовы к взаимодействию и решению боевых задач экипажи различных флотов, морпехи, береговые войска и морская авиация.

— Арктический поход — Отряд военных кораблей совершит поход по Северному морскому пути. Участники рейда будут решать не только задачи, связанные с обеспечением безопасности наших полярных рубежей, но и заниматься исследовательской работой. Не случайно в состав отряда включили ледокол "Илья Муромец" и представителей Русского географического общества.

— Торпеды на дуэли — У побережья Камчатки два атомных подводных крейсера — "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — провели подводную дуэль. В ходе учебной битвы экипажи учились атаковать и контратаковать подлодку условного противника.

— Как Трамп Tik Tok торговал — Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит использование Tik Tok на территории страны. По его словам, китайские соцсети могут использоваться для сбора информации об американских гражданах. Однако реальные причины такого шага могут быть совсем иными.

— Привыкают к земле — Западные СМИ предсказывают жесткую конкуренцию между США, Евросоюзом и Китаем за украинскую землю. Статью с таким посылом — "Аграрные компании по всему миру схлестнулись за украинский чернозем" — опубликовал накануне немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Исход этой битвы, по мнению редакции, будет зависеть только от исхода пандемии коронавируса и разрешения конфликта на востоке страны.

— Америка после всего — В Соединенных Штатах начинается решающая фаза президентской гонки, кульминация которой предстоит осенью. Анализировать ее подробно нам как сторонним наблюдателям смысла нет. Во-первых, из-за характера происходящего — личности претендентов и окружающие обстоятельства придают эпопее немалую долю абсурда. Во-вторых, потому что крепнет убеждение: страна пребывает в мучительном переходном состоянии.

— Зеленый свет — дамам — Мумбаи стал первым городом в Индии, где появились "женские" светофоры. Как пишет The Guardian, на ста оживленных переходах мужские фигурки на электронных табло заменили женскими силуэтами.

— Минами по Красному кресту — Во вторник на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия торжественно открыли мемориал, посвященный военным медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой. Четыре года назад они погибли во время артиллерийского обстрела террористами нашего полевого госпиталя в городе Алеппо.

— Предметы первой необходимости — Об отказе от ЕГЭ по иностранным языкам в 2022 году "РГ", как и другие СМИ, не только проинформировала своих читателей, но и привела немало аргументов тех государственных и общественных деятелей, которые поддержали это решение Министерства просвещения РФ.

— Билет на пересадку — На Дальнем Востоке будет досрочно завершена программа прямых чартерных авиарейсов в города Черноморского побережья. Решение принял туроператор, организовавший перевозки. Ситуацию пытаются урегулировать местные власти.

— Стартап VS диплом — С 2021 года выпускники 40 российских вузов смогут защитить диплом не только как академическую работу, но и в виде стартапа — бизнес-проекта. В Минобрнауки считают, что такая практика поможет вовлечь студентов в сферу технологического предпринимательства.

— Работают с ограничениями — В Петербурге заработали визовые центры Финляндии, Греции, Франции, Дании, Литвы, Нидерландов, Мальты, Польши, а также Норвегии. Правда, получить визу всем желающим, как это было до пандемии, пока не получится.

— Похоже, ревность — Следователи разобрались с ролью в преступлении 35-летней Марины Кохал, которая в Санкт-Петербурге расчленила тело своего мужа Александра Юшко (более известен, как рэп-исполнитель Энди Картрайт), а после пыталась всех убедить, что сделала это с целью не опорочить имя музыканта перед поклонниками его творчества. По словам женщины, рэпер якобы умер от передозировки наркотиков.

— Марс-бросок — Это лето войдет в историю мировой космонавтики как марсианское: три миссии подряд отправились к Красной планете с разницей в несколько дней. Все должны прибыть к Марсу примерно в одно и то же время — в феврале 2021 года.

— За связью на дно — Подводную трассу для прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая пройдет вдоль арктического фасада России, изучат ученые Полярной морской геологоразведочной экспедиции на борту научно-исследовательского судна "Профессор Логачев".

— Бутылка в меню — Земля превращается в планету Пластик! Подобные громкие заголовки постоянно появляются в мировых СМИ. Особенно достается пластиковым бутылкам, которые лидируют по масштабам загрязнения. Их доля в общей "куче" пластика превышает 40 процентов.

— Денис Проценко. Стена Коммунарки — Денис Проценко — главврач 40-й больницы в Коммунарке, которая первой стала принимать пациентов с COVID-19. Владимир Путин присвоил Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда. В интервью "РГ" главврач рассказал о коронавирусе, вакцине и второй волне, пациентах и отказниках, о мифах и о себе.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бейрут, пока горячо — За взрывами в Бейруте могут стоять террористы, которые хотели устранить бывшего премьер-министра Саада Харири накануне суда по делу об убийстве его отца. По другой версии, истоки трагедии стоит искать в недавней напряжённости на границе с Израилем, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Точные причины взрывов, которые сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5, предстоит установить следствию.

— К морю мимо моря — При въезде в Черногорию для российских туристов не предусмотрено особых условий, связанных с пандемией. В том числе нет необходимости представлять отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве туризма балканского государства, отметив, что прямое авиасообщение может быть восстановлено в ближайшее время.

— Переоценка ценных — В ситуации, когда у держателей небольших пакетов акций банков, лишившихся лицензии, принудительно выкупают ценные бумаги за копейки, сегодня может оказаться любой инвестор. При этом закон будет отнюдь не на его стороне — как, например, в случае с мелкими совладельцами Мособлбанка, которым предложили 400 рублей на всех за принадлежащие им 1,7% акций биржевой стоимостью около 53 млн.

— Полный газ — Общественный совет при Минприроды 5 августа направит в ведомство инициативу о полном отказе от использования нефтяного топлива в Арктике — его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ). С проектом письма ознакомились "Известия". Переход на СПГ исключит риски аварийных разливов нефтепродуктов в регионе, сказано в документе. Майская катастрофа в Норильске показала, что ликвидировать последствия таких ЧП крайне дорого и сложно.

— Игра в антимонополию — В Совфеде попросили лишить ФАС права определять тарифы на транспортировку газа в субъектах. Эти полномочия предлагается передать на уровень региональных регуляторов. Автором реформы ценообразования выступил председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов — он обратился с пакетом инициатив к помощнику президента Максиму Орешкину и главе Минэнерго Александру Новаку (письма есть у "Известий").

— Судят по всему — В Белоруссии допускают экстрадицию задержанных граждан РФ на родину, ситуация лежит в правовой плоскости и не должна повлиять на двусторонние отношения Москвы и Минска. Об этом "Известиям" заявили в парламенте республики. В Госдуме подчеркнули: задержанные россияне не представляют официальную Россию, в Белоруссии они находились не по заданию властей РФ.

— Детальный подход — В России предложили разрешить продажу номерных б/у запчастей — например, двигателей или коробок передач. Совет Федерации рекомендовал Минпромторгу разработать новую программу утилизации машин, сказано в документах комитета верхней палаты по экономической политике, с которыми ознакомились "Известия". Предлагается не только вновь ввести скидки для россиян, которые покупают новую машину и отдают взамен старую, но и позволить переработчикам торговать бывшими в употреблении деталями — после экспертизы их качества.

— С чистого лица — В закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации — после такой "очистки" нельзя будет определить ее принадлежность конкретному человеку. Разработку поправок одобрила рабочая группа "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", рассказали "Известиям" в организации. Их планируется предложить ко второму чтению правительственного законопроекта об обезличивании данных — сейчас он предполагает, что методы "очистки" и требования к ним разработает Роскомнадзор.

— Мать ученья — Центры занятости обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям. Как выяснили "Известия", правительство поддержало законопроект, содержащий такую норму, автором которой стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ может быть рассмотрен в осеннюю сессию парламента.

— В списках не назначено — Сотрудников домов ребенка, где воспитывают детей-сирот до трех лет, не обеспечили стимулирующими выплатами за особые условия работы в период пандемии. При этом их смена, как и в соцучреждениях, длится 14 дней, а персонал всё это время находится в четырех стенах. Соответствующие жалобы поступили в Совет Федерации. Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой распространить доплаты и на эту категорию работников (документ есть в распоряжении "Известий").

— Пусть повезёт — В России количество аварий с автомобилями, в которых находились дети, увеличивается из года в год. С 2017-го по 2019-й рост составил 6%, а число пострадавших детей возросло на 800 человек. Одна из главных причин — россияне так и не привыкли до конца к автокреслам. Это подтверждают результаты опроса, проведённого НАФИ: треть родителей заявили, что не пользуются ими при перевозке малышей. Штраф за это составляет 3 тыс. рублей, но он мало кого пугает, потому что инспекторов ГИБДД становится всё меньше, а дорожные камеры не отслеживают такие нарушения, отмечают в Госдуме.

— Через карту на стол — Российские учёные составляют карту аномальных морских зон Арктики — мест, где благодаря активному перемешиванию холодной и тёплой воды возникают внутренние волны высотой более 10 м. Здесь часто скапливается промысловая рыба и даже могут ненадолго укрыться от радаров подводные лодки. Однако стационарные сооружения в этих зонах лучше не строить, даже если есть вероятность наличия здесь нефти или газа. Составленная в итоге карта станет большим подспорьем для российских компаний, ведущих добычу углеводородов на шельфе, говорят эксперты.

— Малому кораблю большое плавание — Новая модификация малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" — самых современных представителей ВМФ России — пройдет испытания у берегов Арктики. Как сообщили знакомые с ситуацией источники "Известий", сейчас прорабатывается вопрос о переброске третьего МРК серии "Одинцово" из Балтийского моря на Северный флот. Окончательное решение ещё не принято. В ходе маневров ему предстоит выполнить учебно-боевые задачи в суровых климатических условиях.