МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Средний чек при покупке школьной формы в России за год вырос на 22% — до 1810 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали продажи школьной формы и другой детской одежды в июле 2020 года и сравнили полученные результаты с данными аналогичного месяца прошлого года.

"Родители поверили в очные линейки и закупили школьную форму. Средний чек при покупке школьной формы в июле составил 1810 рублей, что на 22% выше, чем в прошлом году. Число покупок оказалось на 57% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом", — пишут аналитики.

Далее по росту среднего чека идут детские футболки — за год показатель вырос на 10% и составил 389 рублей. Число покупок футболок при этом оказалось на 19% ниже по сравнению с прошлым годом. На 9% вырос средний чек по детским туфлям — в июле этого года он составил 987 рублей. Число покупок же за год заметно снизилось — на 38%. Слабее всех вырос средний чек по брюкам — всего на 1%, до 750 рублей. Число покупок по сравнению с прошлым июлем сократилось на 23%.

Исследование выявило несколько товаров, по которым средний чек за год снизился: блузки и рубашки (на 31%, до 645 рублей) и детские кроссовки (на 18%, до 1605 рублей). Число покупок блузок и рубашек за год подскочило на 108%, а кроссовок — снизилось на 6%.

"Благодаря государственным выплатам в адрес семей с детьми в июне-июле, а также отложенному спросу, родители активно покупали детскую одежду и обувь в июле, стараясь получить выгоду от сезонных акций и распродаж", — пояснили авторы исследования.