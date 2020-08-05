ВЛАДИВОСТОК, 5 авг /ПРАЙМ/. Власти Приморья разрешили всем магазинам вне зависимости от их площади возобновить работу, приостановленную ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

С 15 июля была разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно с отдельными входами с улицы.

"В Приморском крае возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. Данное решение озвучил губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба", — говорится в сообщении.

При этом одновременно в торговом зале может находиться один человек на четыре квадратных метра.

"С сегодняшнего дня сняты ограничения, и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

За сутки в регионе выявлено еще 100 заболевших коронавирусом, общее число достигло 7316 человек, темп прироста – 1,4%. На лечении — 1,5 тысячи пациентов, из них 54 – в тяжелом состоянии. За сутки выписаны из больниц 130 человек, всего с начала эпидемии – 5700.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и социальную дистанцию.