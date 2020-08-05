ПЕКИН, 5 августа. (Dow Jones). Активность в секторе услуг Китая, согласно частному индикатору, в июле упала почти с 10-летнего максимума предыдущего месяца под давлением резкого сокращения зарубежного спроса ввиду повторных вспышек коронавируса во многих странах.

Тем не менее, внутренний спрос оставался сильным, так как пандемия Covid-19 в Китае в целом была взята под контроль.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в июле упал до 54,1 с 58,4 в июне. Опубликованный в среду показатель остался выше отметки 50, разделяющей рост активности от ее сокращения.

Общие новые заказы продолжили расти в июле, в основном за счет внутренних рынков, сообщили в Caixin.

Несмотря на хорошую динамику восстановления, компании сферы услуг Китая осторожно подходили к найму новых работников в июле.

Официальный непроизводственный PMI Китая, включающий в себя сферу услуг и строительный сектор, в июле упал до 54,2 с 54,4 в июне. Об этом Национальное бюро статистики сообщило на прошлой неделе.

Рассчитываемый Caixin PMI в большей мере охватывает малые компании, тогда как официальный PMI в большей степени ориентирован на крупные компании.

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