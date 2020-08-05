МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ГМК "Норильский нкиель" надеется на внесудебное урегулирование вопроса о возмещении вреда окружающей среде после аварии в Норильске, сообщил РИА Новости статс-секретарь — вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

"Мы рассчитываем, что совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ межведомственной рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, разработать дорожную карту по их устранению, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба", — передала слова Пристанскова пресс-служба компании.

"Такая совместная работа может создать базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда окружающей среде", — добавил Пристансков.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.