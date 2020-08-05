МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 204, до 866 627, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 204 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1342 (25,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зафиксировано 866 627 случаев. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 687, Свердловской области — 181, Ханты-Мансийском автономном округе — 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 687, 2. Свердловская область — 181, 3. Ханты-Мансийский АО — 169", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Республике Алтай — семь, Псковской области — четыре, Еврейской автономной области — два. Нет прироста COVID-19 в Севастополе и Чукотском АО.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 555 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 669 026.

В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19, за все время — 14 490