МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофея Нижегородцева заместителем руководителя ФАС, говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Назначить Нижегородцева Тимофея Витальевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", — говорится в документе.

Нижегородцев работает в ФАС с 2005 года. Как сообщается на сайте службы, среди его профессиональных достижений значатся: создание системы общественных и экспертно-консультативных советов при ФАС, а также подготовка плана действий и пакетов поправок для развития конкуренции в сферах образования, здравоохранения и торговли.

В конце июля заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин был по собственной просьбе освобожден от должности, которую он занимал с 2004 года.