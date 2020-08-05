МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Газпром" сможет договориться с владельцем способной достроить "Северный поток 2" трубоукладочной баржи "Фортуна" для завершения строительства газопровода, прокомментировал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Арендатор способной достроить Nord Stream 2 баржи отказался от проекта

Газета РБК в среду сообщила, что арендатор "Фортуны" — "Межрегионтрубопроводстрой" — не участвует в работах по укладке газопровода и не намерен этого делать; при этом собственником зарегистрированного в Гонконге судна является люксембургская компания Maritime Construction Services, связанная с некой "российской офшорной компанией".

"Газпром" при желании сможет договориться с владельцами судна. Единственное, что не до конца понятно, кто им владеет, там достаточно сложная схема владения. Но возможно, что владельцы уже как-то аффилированы с "Газпромом", — полагает Белогорьев.

"Я не вижу здесь проблемы, скорее всего, это никак не скажется на сроках строительства", — добавил он.

Баржа-трубоукладчик "Фортуна" с якорной системой позиционирования сейчас находится в немецком порту Росток. Дания в начале июля выдала оператору проекта, Nord Stream 2 AG, разрешение на использование подобных суден для укладки "Северного потока 2" в своих водах. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который стоит в немецком порту Мукран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.