События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 августа
МОСКВА, 5 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июль)
|0
|0
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июль)
|0
|0
|9:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июль)
|9
|9
|9:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июль)
|725 млрд ф.ст.
|725 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июль)
|0,1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
|10,4%
|10,1%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июль)
|41,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
|55,3
|57
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,451%
|14:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,434 млн
|1,415 млн
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|19:00
|GBP
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.07)
|582,7 млрд долл (на 24.07)
|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3,2%
|3,2% (прогноз)
|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,3% (прогноз)
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|TCS Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|ЕВРАЗ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|ЕВРАЗ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/News/20200805/831875439.html