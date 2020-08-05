 

МОСКВА, 5 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
9:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июль) 0 0
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июль) 0 0
9:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июль) 9 9
9:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июль) 725 млрд ф.ст. 725 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июль) 0,1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь) 10,4% 10,1%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июль) 41,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) 55,3 57
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,451%
14:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,434 млн 1,415 млн
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
19:00 GBP Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.07) 582,7 млрд долл (на 24.07)
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3,2% 3,2% (прогноз)
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,3% (прогноз)
RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента
RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB TCS Group — телеконференция менеджмента
RUB ЕВРАЗ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB ЕВРАЗ — телеконференция менеджмента
RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента

 

 

 