МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung в среду представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3. Онлайн-презентация новинок прошла в рамках конференции Galaxy Unpacked 2020.

"Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире. Технологии должны делать жизнь проще. Поэтому сегодня мы представили пять новых устройств", — заявил в ходе презентации президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро (TM Roh).

Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками – 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон будет представлен в двух цветах — черном и бронзовом.

В смартфонах серии Galaxy Note20 улучшено электронное перо S Pen — в него добавлены пять новых жестов, которые упрощают навигацию между приложениями. Приложение Notes обогатились функциями автосохранения текста и синхронизации заметок с планшетом или ПК. Смартфоны Galaxy Note20 также будут синхронизированы с ПК на базе ОС Windows: пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, совершать и принимать звонки с компьютера. До конца года у пользователей появится возможность запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10. Смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут представлены в новом бронзовом цвете.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ оснащены новым процессором и большими дисплеями – 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120Гц. Умные часы Galaxy Watch3 сочетают в себе функции фитнес-трекера и health-трекера: они могут измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания электрокардиограммы. При этом при регистрации возможной травмы устройство предложит пользователю отправить соответствующее оповещение четырём предварительно указанным контактам. Беспроводные наушники Galaxy Buds Live оснащены 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом для глубокого и насыщенного звучания, адаптивной системой из трёх микрофонов и встроенным вибрационным датчиком, они также имеют функцию шумоподавления.

В России новинки поступят в продажу 21 августа, предзаказ будет открыт с 5 до 20 августа включительно. Стоимость Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах составит 99 990 рублей за версию 256ГБ и 119 990 рублей за версию 512ГБ. Смартфон Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом будет стоить 79 990 рублей за версию 256 ГБ.

Планшеты Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах можно будет приобрести за 79 990 рублей за LTE версию и 69 990 рублей за WiFi версию 128ГБ, а Galaxy Tab S7 – в бронзовом, черном и серебряном цветах за 57 990 рублей за WiFi версию и 64 990 рублей за LTE за версию 128ГБ. Приобрести Galaxy Watch3 можно будет за 34 990 рублей в черном и бронзовом цветах за версию 45 мм и 29 990 рублей в бронзовом и серебряном цветах за 41 мм. Стоимость умных наушников Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах составит 13 990 рублей.