МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Российские девелоперы в условиях пандемии коронавируса считают основной угрозой для своего бизнеса снижение уровня потребительской уверенности, говорится в исследовании PwC Real Estate COVID-19 Express Survey.

"Среди угроз для развития бизнеса, связанных с коронавирусом, девелоперы выделяют снижение уровня потребительской уверенности (81% опрошенных), вероятность длительного спада экономики (45%) и недостаток информации для принятия решений, вызванный непредсказуемостью кризиса (35%)", — отмечается в нем.

Оценивая последствия пандемии, большинство респондентов (77%) ожидают падение годовых результатов компании. При этом основными мерами для поддержания финансовой устойчивости бизнеса девелоперы считают сдерживание расходов (68%) и корректировку финансовых планов компаний (55%). К вынужденному переносу сроков или отказу от планируемых инвестиций готовы 52% опрошенных представителей рынка недвижимости, добавляется в исследовании.

В период самоизоляции девелоперы столкнулись с необходимостью нести финансовые расходы в условиях пониженного спроса и ограничений на ведение бизнеса. Владельцы торговых центров отмечали отмену базовой арендной ставки или отсрочку арендных платежей вследствие сокращения трафика, что привело к серьезному падению прибыли и трудностям с несением затрат на содержание объектов, говорится в нем.

Но девелоперы бизнес-центров оказались в более выигрышном положении – большинство крупных компаний не принимали спешных решений о сокращении занимаемого офисного пространства. "Однако в карантине многие организации получили успешный опыт удаленной работы, и в ближайшей перспективе существует вероятность отказа от части арендуемых площадей. При этом, спрос на рабочие места в бизнес-центрах все же сохранится, но более востребованными, чем ранее, могут стать гибкие офисы, операторы которых будут готовы предложить различные схемы и условия размещения сотрудников: от однодневной аренды необходимого количества рабочих мест до заключения договора на более длительный срок", — отмечается в исследовании.

В качестве основной меры поддержания финансовой устойчивости бизнеса большинство девелоперов (68%) выделяют внедрение инициатив по сокращению расходов (сокращение персонала, заработной платы, перевод на удаленную работу), а для успешного развития компании, по мнению 55% респондентов, необходимо вносить изменения в финансовые планы. Основным решением для поддержания отношений с арендаторами девелоперы офисной, торговой и складской недвижимости видят в снижении ставки аренды (38%), из них половина опрошенных готова снизить арендную плату до 2-3 размеров месячной ставки.

Для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, девелоперы готовы пожертвовать сроками строительства и капитальными вложениями для избежания больших финансовых потерь

Незапланированными потерями для девелоперов обернулся временный запрет на строительство. Приостановленные стройки нуждались в финансировании, а после простоя требовалось ускорение темпов строительства для сокращения отставаний от графика, которое привело к дополнительным затратам. Для поддержания финансового состояния компаний 63% представителей отрасли (из 52% респондентов, готовых перенести сроки реализации проектов и отказаться от планируемых инвестиций в целом) видят возможными отсрочку ввода объектов в эксплуатацию и ограничение капитальных вложений или инвестиций в материально-техническую базу.

Как добавляется в исследовании, в случае немедленной стабилизации эпидемиологической обстановки и улучшения экономических условий, по мнению 48% респондентов, на переход в обычный режим работы компаниям понадобится менее одного месяца. 26% девелоперов, оценивая свои силы на преодоление последствий, заявляют, что комфортным периодом для выхода на докарантинный режим работы являются 3–6 месяцев.