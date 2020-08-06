МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Первый в мире интернет-сайт заработал в августе 1991 года, он стал первой "ласточкой" в череде многочисленных онлайн-сервисов и продуктов IT-индустрии. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как изменилась повседневная жизнь с появлением и развитием интернета.

Первый интернет-сайт появился 29 лет назад, 6 августа 1991 года, по инициативе британского учёного Тима Бернерс-Ли. В рамках своего проекта он написал первый в мире веб-сервер "httpd" и первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера WorldWideWeb (позднее Nexus). Позднее Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch первый интернет-сайт, на нем описывалось, что такое "всемирная паутина", как установить веб-сервер и другая информация.

"Тогда мало кто мог представить, что интернет станет настолько важным и таким же необходимым для человечества, как электричество, дороги, водопровод и другая инфраструктура. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, и теперь утро миллионов людей начинается даже не с водных процедур, а с чтения новостей в смартфоне", — указал управляющий директор портала "Рамблер" Максим Юрищев.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МИР

По словам исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лашина, появление интернет-сайтов сказалось как на жизни самих людей, их привычках и образе жизни, так и на мировой экономике.

"С тех пор как появилась "всемирная паутина" мир сильно изменился. Это событие оказало колоссальное влияние и на мировую экономику и на все население планеты. Развитие сети изменило привычки и поведение целых поколений: появление интернета облегчило и ускорило процесс получения полезной информации, а также сильно изменило сферу развлечений и досуга: уже давно частью жизни стали интернет-знакомства, интернет-общение, интернет-игры", — указал он.

Эксперт отметил, что в 2019 году рунету исполнилось 25 лет. Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), совокупная аудитория рунета выросла до 96,9 миллиона человек, а уровень проникновения интернета среди населения составил 78,1%.

"Появление "всемирной паутины" заложило основу для бурного развития новой индустрии — IT-отрасли и положило начало цифровизации многих сфер жизни. В глобальной экономике мало отраслей, развивавшихся в последние годы так же динамично, как отрасль информационных технологий, и Россия — не исключение. До последнего времени темпы роста той части IT-отрасли России, которая не связана с продажей оборудования, превышала 12% в год", — добавил он.

В пресс-службе IT-структуры "ИКС Холдинг" отметили, что сегодня трудно представить современную компанию, которая не пользуется компьютером и сетью интернет.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, в свою очередь, обратил внимание на влияние первых интернет-страниц на жизнь человека. "Вспомните, с каким безудержным азартом осваивались первые чаты и как много информации о себе люди были готовы рассказать незнакомцам на том конце "провода". Интернет стер границы общения: чтобы завязать необходимые знакомства раньше в большей степени нужны были деньги и время. Даже с учетом телефонной связи и авиасообщения. Теперь установить отношения (в том числе международные) с нужными людьми – задача пары кликов", — пояснил он.

С точки зрения науки, по его словам, интернет снизил вероятность повторного изобретения. "Это важный аспект в сфере открытий, он уменьшает количество споров на почве "кто первый изобрел", так как теперь любой человек может проверить свою идею простым поиском в сети. Это дало колоссальный толчок для научно-технического развития, которое мы и наблюдаем в последние годы", — считает эксперт.