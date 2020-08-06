МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Посещаемость в июле торговых центров в российских регионах после возобновления работы стала сравнимой со средним уровнем, который фиксировался до их закрытия в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".

Аналитики ИТ-компании "Эвотор" изучили посещаемость торговых центров в российских городах с наибольшим трафиком в торговых центрах. "Показатели покупательского трафика в июле сравнивались со средней недельной посещаемостью до пандемии (в период с 27 января по 15 марта)", — сообщили в компании.

В частности, трафик московских торговых центров, возобновивших работу в полном объеме с 1 июня, на прошлой неделе достиг 81% от "доковидных" показателей, увеличившись с уровня около 70% в конце июня. Посещаемость торговых центров в Санкт-Петербурге после снятия ограничений с 27 июля выросла почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей и достигла 64%.

В июле работа торговых центров была разрешена и во многих других российских регионах: например, в Иваново они запустились 7 июля, а отложенный спрос оказался настолько высоким, что за последние две недели месяца посещаемость превысила докарантинный уровень на 18%.

При этом в ряде регионов, где ограничения с работы ТЦ сняли в мае и июне, посещаемость к концу июля приблизилась к докризисному уровню: например, трафик в торговых центрах в Тюмени достиг 99%, в Ижевске и Краснодаре — 91%, в Самаре — 90% от "доковидного" уровня. В Иркутске и Курске посещаемость торговых центров к концу июля выросла до 86%, в Ростове-на-Дону ― до 85%, в Оренбурге и Омске — 75%.

В других крупных городах, где торговые центры запустились в июле, их посещаемость на последней неделе этого месяца также приближался к уровням, которые были перед закрытием из-за пандемии. Так, количество посетителей торговых центров Казани (запустились с 15 июля) достигло 87% от "доковидного" уровня, посещаемость воронежских ТЦ (открылись c 7 июля) составила 83% от средних предкарантинных показателей, а трафик торговых центров Челябинска, возобновивших работу с 12 июля, вырос до 84%.

В Нижнем Новгороде торговые центры открыли с 25 июля, в Новосибирске – с 15 июля, и на конец месяца их посещаемость выросла до 80% и 79% от докарантинного уровня соответственно.

Между тем, в ряде регионов трафик в торговых центрах восстанавливается не очень быстро: например, ограничения на их работу в Уфе сняли еще в начале лета, но посещаемость во второй половине июля составила всего 66% от "доковидных" значений.

Посещаемость торговых центров Екатеринбурга, официально открывшихся только с 1 августа, на прошедшей неделе составила лишь 58% от "доковидных" показателей. Поток посетителей в красноярских ТЦ в концу июля составил 62% от докарантинного уровня: трафик постепенно растет, несмотря на то, что ограничения на их работу в регионе до сих пор сохраняются, отметили в "Эвоторе".