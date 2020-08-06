МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Россияне в период пандемии коронавируса стали чаще носить средства защиты от вирусов — маски и перчатки, а также использовать антибактериальные средства. Однако в постоянной дезинфекции нуждаются также смартфоны и планшеты, которые активно используются в течение дня. О том, как правильно дезинфицировать свои гаджеты и не испортить их поверхности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Вирусы при комнатной температуре долго живут на металле, стекле или пластике. Это значит мобильные устройства и планшеты, которые мы не только постоянно держим в руках, но и прислоняем к лицу, могут быть переносчиками разных вирусов и бактерий. Поэтому очень важно проводить антисептическую обработку всех своих гаджетов", — сообщил генеральный директор компании "О3" Григорий Шифрин.

По его словам, для обработки мобильного телефона или планшета лучше всего подходят спиртосодержащие антисептические средства. "Причем изопропиловый спирт справится гораздо лучше, чем этиловый. Он наименее вреден для покрытия экрана и позволяет не оставлять на нем отпечатков пальцев. Перед обработкой возьмите салфетку или ватный диск, нанесите на нее небольшое количество антисептика и аккуратно протрите свой телефон или планшет со всех сторон", — советует Шифрин.

Руководитель отдела маркетинга ГК "Технология чистоты" (резидент фонда "Сколково") Елена Соловьёва отметила, что смартфоны и планшеты безопаснее всего дезинфицировать средствами с содержанием изопропилового спирта не выше 70%, а этилового — не выше 80%.

"Завышенное содержание спирта чревато повреждением поверхностей… Частота дезинфекции зависит от частоты контакта гаджетов с руками и другими поверхностями. Максимальный промежуток между дезинфекциями не должен превышать 4-5 часов, оптимальная частота обработок соответствует частоте обработки рук или других поверхностей, контактирующих с гаджетами", — добавила она.

В Samsung советуют чистить устройства не реже одного раза в сутки, поскольку вирусы могут жить на пластиковых и металлических поверхностях до 2-3 дней.

"Первое, о чем нужно помнить – нельзя использовать обычные очистители, аэрозоли и отбеливающие продукты. Они могут повреждать олеофобный слой дисплея смартфона, который защищает экран от отпечатков пальцев. Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, в него не подключен кабель, а также убраны любые аксессуары. После того, как вы это сделали, используйте ткань из микрофибры, чтобы протереть корпус смартфона", — сказал представитель компании.

Еще один способ — специальные дезинфицирующие салфетки для техники. "При необходимости в качестве средства очистки можно использовать и антибактериальное средство для рук на основе спирта: для его нанесения также подойдет салфетка из микрофибры", — рекомендуют в Samsung.