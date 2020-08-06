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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Углеродственные узы — Российский союз промышленников и предпринимателей направил Минэкономики предложения по способам сокращения рисков от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования. Это сближение национальных стандартов углеродной отчетности с международными, поддержка снижения углеродоемкости российской продукции. В худшем случае, возможно, РФ ожидает проведение разбирательств с ЕС на площадке ВТО и даже введение ответных мер.

— Селитра замедленного действия — "Коррупция и халатность" — так пока обозначают основную версию взрывов в порту Бейрута, в результате которых ранения получили как минимум 4 тысячи человек, более 130 погибли. 300 тысяч человек остались без крова, многие лишились бизнеса. Еще до трагедии в порту Ливан стал государством-банкротом. Международные финансовые структуры отказывались иметь с ним дело до тех пор, пока в стране не будут проведены реформы.

— Реновации очертили межу — Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре. Тогда как жители вправе владеть и пользоваться участками "в тех границах, в которых придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке", даже несмотря на отсутствие регистрации права долевой собственности.

— В машины зальют Ozon — ГК "Автомир" и Ozon запускают площадку для онлайн-продаж новых автомобилей. Автодилер получит витрину на маркетплейсе, где будет продавать машины 14 брендов, включая Hyundai, Nissan и Kia. Продажам автомобилей через онлайн-витрину могут помешать консервативные потребительские привычки и привязка многих процессов к офлайну, предупреждают эксперты.

— Бедность стройке не помеха — Для застройщиков с низкорентабельными проектами в небогатых регионах, которые сейчас, как правило, не могут получить проектное финансирование, Минстрой подготовил программу субсидирования кредитов. Речь идет о небольших проектах до 500 млн руб.— ведомство предлагает направить в этом году на субсидии банкам по ним 1 млрд руб.

— Бизнес живет ожиданиями — Несмотря на полугодовой спад показателей деловой активности малого бизнеса, эксперты фиксируют их ощутимое восстановление к концу второго квартала, следует из индекса RSBI. Снижение фиксировалось по всем направлениям индекса: продажи, кадры, инвестиции и доступность финансов, хотя меры господдержки и сохранили последнюю в положительной зоне.

— Партии осмыслили муниципальный фильтр — В ходе молодежного форума "Территория смыслов" лидеры парламентских фракций обрушились друг на друга и на муниципальный фильтр. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в этом году власть не допустила на губернаторские выборы рекордное количество кандидатов партии.

— ЦИК начал борьбу с негативом — Центризбирком (ЦИК) заказал у компании "Интегрум Медиа" мониторинг социальных сетей, среди основных задач которого не только формирование положительного имиджа ЦИКа в соцсетях, но и "выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации" о деятельности комиссии.

— Одиночный пикет заразителен — Мещанский районный суд Москвы 5 августа оштрафовал на 10 тысяч рублей спецкорреспондента "Ъ" Елену Черненко за одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке с плакатом "Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова". Она стала первой из журналистов, кто таким образом привлек внимание к делу бывшего коллеги Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

— Существенные боевые споры — Как ожидается, на следующей неделе США и Польша подпишут соглашение об увеличении американского военного присутствия на польской территории. Оно предусматривает размещение в Польше дополнительных сил, вооружений и элементов инфраструктуры.

— Бизнесмену заменили камеру на дом под Турином — Как стало известно "Ъ", туринский суд выпустил из тюрьмы и поместил под домашний арест владельца вологодского завода строительных конструкций Алексея Железова. В России он проходит по делу о хищении средств на сумму 3,1 миллиарда рублей. в уже лишенном лицензии банке "Северный кредит", акционером которого, по версии следствия, Железов являлся ранее.

— Сеть сетью вышибают — Как стало известно "Ъ", ВТБ может закрыть около четверти отделений как за счет присоединяемых банков, в первую очередь "Возрождения", так и путем оптимизации собственной сети. Сейчас в ней с учетом дочерних структур около 1,5 тысяч офисов. Участники рынка и эксперты говорят об общей тенденции уменьшения числа отделений банков, но предупреждают, что столь резкое сокращение может вызвать негативную реакцию клиентов.

— Чукотскому золоту подобрали тариф — За энергоснабжение будущего Баимского ГОКа на Чукотке заплатит сам инвестор — казахская KAZ Minerals. По данным "Ъ", правительство фактически согласовало схему стоимостью 82 млрд руб. с использованием плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа. В случае ее реализации тариф для KAZ Minerals по двустороннему договору составит 6,34 руб. за 1 кВт/ч.

— "Магнит" потянуло на готовое — Ритейлер "Магнит" до конца 2020 года откроет в крупнейших городах страны 30 мини-маркетов с кафе "Магнит Сити". Эти заведения рассчитаны в основном на клерков: акцент сделан на готовую еду и напитки навынос. Речь идет про сегмент, спрос в котором сохраняется несмотря на кризис.

— НПФ выходят на внебиржу — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут вкладываться во внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ). Такая инициатива содержится в дорожной карте Московской биржи. Теоретически новый инструмент позволит хеджировать риски портфелей НПФ, и фонды подтверждают интерес.

— Инвесторы дождались премии — На последних аукционах по размещению гособлигаций Минфин привлек рекордный объем средств за полтора месяца. Министерство разместило 5 августа ОФЗ на 94 млрд руб., более чем втрое превысив результат предшествующей недели. Однако для этого Минфину пришлось пойти на уступки инвесторам и предоставить заметную премию по доходности ко вторичному рынку.

— Гособъекты обнесут вышками — Минкомсвязь предлагает упростить операторам связи доступ к объектам в государственной и муниципальной собственности. Только за последние три года государство демонтировало более 600 базовых станций, по которым не успели вовремя продлить аренду.

— Генерируй на отечественном — Как выяснил "Ъ", правительство может ужесточить требования к проектам в рамках новой программы поддержки зеленой генерации объемом 400 млрд руб. Штраф за недостаточную локализацию оборудования станций составит 100% от платежа за мощность, а за невыполнение требований по экспорту оборудования — 20%.

— Траулеры застряли на стапеле — Рыбопромышленная отрасль предлагает снять с нее ответственность за соблюдение сроков строительства новых судов по инвестиционным квотам: верфи систематически срывают их сдачу, несмотря на исправное финансирование. Сейчас, если компания не успеет построить новое судно за шесть лет, то она лишается квоты и банковской гарантии.

— Апартия — наш рулевой — Устойчивый спрос со стороны бизнес-структур помог сегменту объектов долгосрочного проживания, включая сервисные апартаменты и апарт-отели, пережить кризис. Их заполняемость с марта по июль текущего года сохранилась на уровне 30%, что больше необходимого для минимальной рентабельности.

— Рыбные заводы меняют инвесторов — Планировавшие заниматься переработкой трески и пикши в Мурманске Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка и ГК "Агама" выходят из этого бизнеса. Партнеры продали один из двух совместных заводов стоимостью более 900 млн руб. местной "Мурман Сифуд" и обсуждают реализацию второго предприятия.

— "Джинглики" остались должны государству — Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии. Она взяла в фонде 30 млн руб. на производство полнометражного мультфильма "Джинглики", который так и не был снят.

— Грузооборотная сторона пандемии — Пандемия привела к существенным изменениям в структуре и форме обслуживания мировых грузопотоков. Фактическая остановка международного авиасообщения обернулась утратой около 45% провозных емкостей — их обеспечивали грузовые отсеки пассажирских самолетов. Острый дефицит вкупе с потребностью в срочных доставках, кратным ростом цен и низкой стоимостью топлива вынудил авиаторов перевозить в салонах грузы вместо пассажиров.

— "Общее время доставки сопоставимо, а стоимость авиафрахта намного выше" — Коммерческий директор АО ОТЛК ЕРА Сергей Григоренко о структуре грузопотока в период пандемии.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Яндекс" собрался создавать свою финансовую экосистему — Заявки на регистрацию 17 торговых марок: "ЯБанк", "ЯКредит", "ЯБиржа", "ЯБрокер", "ЯВклад", "ЯКапитал", "ЯСтраховка", "ЯСчет", "ЯПортфель", "ЯСбережения", "ЯСейф", "ЯЭквайринг", "ЯПеревод", "ЯВалюта", "ЯТрейд", "ЯАкции" и "ЯКэш" – были поданы еще весной, но тогда казалось, что одна из крупнейших российских IT-компаний просто столбит территорию. Сейчас, после потери компанией "Яндекс.Денег" в результате "развода" со Сбербанком, все выглядит иначе.

— Взрыв в Бейруте произошел в момент острого экономического кризиса в Ливане — Число погибших при взрыве 4 августа в Бейруте достигло на момент сдачи номера 135 человек, более 5 тысяч получили ранения. Как сообщает ливанский Красный Крест, больницы переполнены пострадавшими. При взрыве также пострадали посольства России и Казахстана, их сотрудники получили незначительные травмы. Точные причины взрыва пока не установлены.

— В Страсбургский суд пожаловалась мать несовершеннолетнего участника акции летом 2019 года в Москве — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 130 жалоб от россиян, которые были задержаны в ходе акций протеста летом 2019 г.

— Армия и оборонная промышленность преодолели последствия COVID-19 — Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в первом полугодии оборонная промышленность обеспечила "заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ)", заявил 5 августа в ходе единого дня военной приемки министр обороны Сергей Шойгу.

— Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредитками — Во II квартале 2020 г. задолженность населения по кредитным картам сократилась на 42,7 млрд руб., или на 2,6% по сравнению с I кварталом, говорится в аналитическом обзоре "Тинькофф банка", основанном на данных Банка России. При этом в апреле было отмечено рекордное за три года месячное снижение – на 57,2 млрд руб. Но после этого рынок начал восстанавливаться, так что по итогам полугодия портфель банков по кредитным картам вырос на 0,3% до 1,56 трлн руб.

— В период кризиса россияне сократили покупки наличной валюты — Спрос россиян на наличную валюту в мае сократился по сравнению с апрелем на 25% и составил $2,6 млрд, говорится в обзоре ЦБ. Это меньше, чем в мае 2018 и 2019 гг., на 46 и 28% соответственно. При этом ввоз долларов сократился на 34%, а евро – на 64%.

— Депозиты обесценивают сбережения россиян — Российские банки в ближайшее время столкнутся с массовым оттоком вкладчиков, предупредил в среду зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Причина в снижающихся ставках по депозитам, которые уже вскоре перестанут покрывать инфляцию.

— Роструд создаст умную систему трудоустройства — Ведомство намерено создать на основе общероссийской базы вакансий "Работа в России" умный рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Бюджет – 147,5 млн руб. в 2021 г. Это следует из материалов, недавно направленных ведомством в Минкомсвязи.

— Сбербанк готовится выпускать свою криптовалюту — Сбербанк готовится начать выпуск стейблкойна – цифровой монеты с фиксированной рублевой стоимостью – для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов.

— "Русагро" хотят лишить контроля над банкротством "Солнечных продуктов" — Кредиторы масложирового холдинга "Солнечные продукты" – Балтинвестбанк ("дочка" "Абсолюта") и "ВТБ факторинг" (входит в группу ВТБ) – пытаются в Верховном суде оспорить решения предыдущей инстанции, разрешившей агрохолдингу "Русагро" войти в реестр кредиторов компании.

— Enel пришла со своей турбиной — Итальянский энергохолдинг Enel в конце июля обратился к вице-премьеру Юрию Борисову и министру энергетики Александру Новаку с просьбой смягчить условия отбора проектов по модернизации старых ТЭС. "Ведомости" ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили источник на рынке и федеральный чиновник.

— Мэрия Москвы закроет единственный в России монорельс из-за неэффективности — Правительство Москвы в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Об этом "Ведомостям" рассказали три чиновника мэрии. Точная дата закрытия еще не определена, произойдет это скорее всего в августе, уточняют два собеседника.

— В Москве открылся ресторан с роботом-поваром — Cеть "Много лосося" откроет ресторан с роботом-поваром "Робопоке", рассказал "Ведомостям" Яков Менделеев, основатель компании New Kitchen Family, под управлением которой находится около 20 "темных кухонь" (работают только на доставку) под брендами "Много лосося", "Роллы № 1", "10 идеальных пицц" и т. д. Заведение открылось на Ленинградском рынке.

— Серебро обогнало золото — Стоимость унции серебра, которое трейдеры шутливо называют "золотом для бедных", 4 августа достигла рекордного за последние шесть лет уровня в $26 за унцию и на следующий день продолжила расти. С начала года цена выросла на 46%, а с самого низкого значения в марте – на 118%. По данным Deutsche Bank, такой значительный рост в такой короткий период в прошлый раз фиксировался в декабре 1979 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Нацизм на вырост — Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания злодеяний фашистских режимов, заявил в интервью "РГ" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. И это, по его словам, одна из причин, почему лозунги нацистов и фашистов вновь звучат в ряде стран.

— Дача в четвертом измерении — Внесены поправки в закон, призванные усовершенствовать государственную кадастровую оценку. В частности, теперь расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет учитываться в пользу собственников.

— На бочке с аммонием — В результате мощнейшего взрыва в порту Бейрута погибли больше сотни человек, пострадали около четырех тысяч. Более 60 раненых находятся в критическом состоянии, сотни людей пропали без вести, — и это далеко не окончательные цифры катастрофы.

— Нежевательная конфета — Максимальные санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий выросли вдвое. Штраф для граждан составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Новый закон вступает в силу 11 августа.

— 5G на крыше — Порядок установки базовых станций мобильной связи на крышах и внутри зданий будет закреплен законодательно. Это нужно в том числе для развития сетей 5G. Соответствующий законопроект опубликовало министерство связи РФ для общественного обсуждения.

— Страна уходит в Сеть — В период пандемии популярность онлайн-сервисов госуслуг выросла в "неожиданных масштабах", отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Тот, в свою очередь, сообщил, что будет создана новая версия портала госуслуг.

— Разговор на старте — Партия "Единая Россия" должна провести успешную избирательную кампанию, заявил ее председатель Дмитрий Медведев. Он рекомендовал однопартийцам как можно чаще общаться с людьми вживую, несмотря на популярность онлайн-сервисов. На встрече с участниками проекта "ПолитСтартап" в среду Медведев ответил на вопросы о ситуации в Хабаровске, агитации в соцсетях и другие.

— "Цифра" вписалась в букву закона — С 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. Криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме. Соответствующий закон публикует "РГ".

— Время на выбор — Выборы и референдумы всех уровней можно будет проводить в течение не одного дня, а нескольких, но не дольше трех. Решение остается за ЦИК. Это следует из внесенных поправок в избирательное законодательство, которые публикует "РГ".

— Эксперимент с регионами — Власти смогут игнорировать некоторые законодательные ограничения, если они мешают развитию цифровых технологий. Закон о "цифровых песочницах" вступит в силу в конце января 2021 года.

— Билет до Калининграда — Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничение на железнодорожный транзит в Калининград и обратно. Этим же документом глава правительства расширил список иностранцев, которые могут въезжать в Россию.

— Будут вежливы — Сотрудник Росгвардии при обращении к гражданину обязан представиться и объяснить причину своего обращения. Таким требованием был дополнен Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

— Спасибо в слезах — В конце июля была подписана новая дорожная карта повышения качества и доступности паллиативной помощи. Учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер рассказала "РГ", что изменится после ее введения.

— Лимит тронулся — С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообложения и незначительно превысивших ее лимиты. Закон об этом публикует "РГ".

— Резидентам стало легче жить — Зарубежные филиалы российских компаний смогут получать деньги на счета в иностранных банках, не имеющих отношения к России. Новый закон, который стал еще одним шагом к смягчению строгостей валютного контроля, публикует "РГ".

— Деньги тянет на родину — Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ по поручению президента направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.

— Выходной на здоровье — Теперь у работников старше 40 лет на один оплачиваемый выходной в году будет больше, но потратить его они смогут только на прохождение диспансеризации. Закон об этом публикует "РГ".

— Трубы зовут — С начала августа цены на газ по быстрым контрактам в Европе перешли к росту. Для России это, в частности, означает увеличение заинтересованности европейских стран в завершении строительства "Северного потока-2".

— Просто космос — Каждый год Samsung презентует смартфоны для бизнеса. В новой линейке представлены два смартфона — Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

— Память отшибло — Михаил Ефремов, допустивший смертельное ДТП в Москве, на первом судебном заседании отказался признать свою вину, поскольку не помнит события роковой ночи. Но прокурор и два инспектора ГИБДД, оформлявшие аварию, уверены, что за рулем тогда находился именно актер.

— Экспертиза на стороне — Вузы, научные институты и лаборатории смогут подключиться к экспертизе изобретений и полезных моделей для регистрации их в Роспатенте. Это предусматривают подписанные президентом поправки в Гражданский кодекс, которые публикует "РГ".

— Не пармезаном единым — Благодаря работе аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства продукции АПК увеличился на 22,4%, а отрасль стала одним из драйверов российской экономики в целом. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

— "Артефакт" работает — Посетители краевого музея изобразительных искусств в Ставрополе могут воспользоваться "Артефактом" — виртуальным гидом на основе технологии дополненной реальности. Он расскажет об истории и культурологических аспектах основной экспозиции.

— Дамы — отдельно — В центре Казани перед ЦУМом появилась парковка для женщин. Она выделена розовым цветом, а ее размер составляет 4,4 метра. Торговый центр уверен, что никак не ущемляет права клиенток: все сделано только для их удобства.

— Рабочих не завезли — В Ненецком автономном округе (НАО) пришлось остановить строительство многоквартирного дома. Еще на одной стройплощадке работы затормозились. За этими, на первый взгляд, единичными случаями стоит большая проблема — дефицит рабочих кадров. Она может возникнуть и на других стройках.

— Прокурор на связи — Генпрокуратура подвела итоги работы канала обратной связи для жалоб бизнесменов. — Речь идет о самом простом и, как оказалось, самом эффективном способе связи представителей бизнеса с Генеральной прокуратурой — специальной электронной почте businesspravo@genproc.gov.ru.

— Откуда берутся дети — Из-за пандемии количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС в первой половине года сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в минздраве. Как пояснили в ведомстве, в апреле процедуру временно приостановили. Сейчас многие регионы стараются наверстать упущенное.

— Заказать кофе у робота — В Японии на фоне пандемии более востребованными становятся роботы. Они все чаще встречаются не только на производстве или в операционной, но и в обычной жизни. Специальный корреспондент "РГ" в Токио поделился впечатлениями о том, как работает робот-официант.

— Те же грабли — Решение властей Черногории внести Россию в так называемый "зеленый список" государств, граждане которых могут въезжать на территорию республики без дополнительных условий, выглядит настораживающим. Особенно стоит обратить внимание на формулировку данного приглашения, озвученную Национальным координационным советом балканской страны.

— Язык не тот — Начальная школа в немецком городе Блумберг (земля Баден-Вюртемберг) оказалась в центре громкого разбирательства. Учительница наказала третьеклассницу за то, что та на перемене общалась со своей подружкой на турецком языке. Об этом рассказали другие дети. Девочке пришлось писать "штрафную работу" — что-то вроде сочинения на тему "Почему мы говорим по-немецки в школе".

— Мама не засидится — Поправки в Уголовный кодекс смягчили правила наказания для беременных и матерей, имеющих детей до трех лет. Такие женщины раньше получат право на УДО, если отбывают наказание за нетяжкие преступления. Закон публикует "РГ".

— Оружие принято — Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за первое полугодие в российскую армию поставили свыше 1100 основных образцов вооружения. Об этом в среду — в единый день приемки военной продукции — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Мощнее, чем кольт — Российская армия в скором времени получит на вооружение новый пистолет калибра девять миллиметров "Удав". Надежнее, чем вальтер и глок, мощнее, чем кольт — такими эпитетами наделяют производители и эксперты новое оружие.

— Тревога с предоплатой — В законе "О пожарной безопасности" могут быть узаконены новые понятия — "система передачи извещений при пожаре" и "автоматизированное рабочее место". Соответствующие поправки на днях были рассмотрены на заседании подкомиссии при правительстве РФ.

— Программное облегчение — Разработчики программного обеспечения будут платить меньше налогов: с 2021 года налог на прибыль для них снизится с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%. Закон об этом публикует "РГ".

— Лишние слова — Сотрудники ФСБ, действующие и бывшие, теперь не имеют права разглашать не только государственную, но и профессиональную тайну. Соответствующие поправки в закон "О федеральной службе безопасности" публикует "РГ".

— Дроны вылетят на биатлон — Торжественное открытие VI Международного военно-технического форума состоится 23 августа. Форум будет работать до 29 августа. Первые четыре дня — 23-26 августа — отведены специалистам, 27-29 августа — дни массовых посещений.

— По следам Русанова и Толля — В среду стартовал третий сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) по изучению островов арктических архипелагов. Он будет продолжаться до октября — один отряд отправился 5 августа на ледоколе "Илья Муромец", и ему предстоит повторить маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов вдоль северных берегов Таймыра до острова Беннетта. Второй отправится после 15 августа на морском буксире МБ-12 и обследует прибрежную территорию Новой Земли.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Порошок врозь — В сфере онлайн-торговли разгорается скандал, который затронет и продавцов, и покупателей. По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей.

— Средиземное горе — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 августа направила первую партию гуманитарной помощи Ливану из регионального штаба в Дубае, заявили "Известиям" в её пресс-службе.

— Вспомнит ли всё — Защита потерпевших в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова довольна результатами первого судебного заседания, которое состоялось 5 августа. Адвокат родственников погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в разговоре с "Известиями" порадовался тому, что все выступавшие свидетели подтвердили: актёр находился в машине один и сразу после аварии признавал свою вину.

— Курортные доходы — В ряде российских регионов туристические услуги подорожали на четверть. О повышении цен на отдых "Известиям" рассказали в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае.

— Аудиты отсюда — В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) очередной кадровый кризис. В среду, 5 августа, наблюдательный совет организации рекомендовал учредителям рассмотреть отставку генерального директора Юрия Гануса. Основная причина — нарушения в финансово-хозяйственной деятельности организации.

— Голландские заботы — Если новый налоговый режим с Нидерландами будет принят, он ударит прежде всего по резидентам, которые владеют в российских компаниях не менее 25% уставного капитала и вложили в компанию свыше €75 тыс. Сейчас они отдают 5% от общей суммы выплачиваемых дивидендов, а будут 15%, пояснили опрошенные "Известиями" эксперты.

— С плеч налог — Россиян, продавших в 2020 году недвижимость эконом-класса, предложили освободить от уплаты НДФЛ. С такой инициативой ОНФ обратился в Минстрой и Минэкономразвития, с копией документа ознакомились "Известия".

— Дело за новым — Южнокорейский производитель Samsung на презентации Galaxy Unpacked представил сразу семь новых гаджетов, в том числе смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Новые флагманские устройства не обладают прорывными качествами, но их можно назвать значительно улучшенной версией уже имеющихся на рынке гаджетов Samsung.

— Банкоматная очередь — Перевести деньги по номеру телефона можно будет через банкомат с помощью системы быстрых платежей (СБП). Такую функцию планирует реализовать ВТБ до конца 2020 года, заинтересованы в ней ещё три крупных банка, рассказали "Известиям" их представители.

— Близко к телу — 5 августа потенциально опасный астероид 2009 PQ1 приблизился к Земле на расстояние 13,2 млн км. По предварительным оценкам, его размеры сопоставимы с футбольным полем. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, в этот раз небесное тело угрозы для нашей планеты не представляет.