МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Богатейший человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал на этой неделе акции компании на сумму более чем 3,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Сообщается, что ранее в этом году Безос продал акции Amazon на 4,1 миллиарда долларов, таким образом, всего за 2020 год он заработал на их продаже 7,2 миллиарда. На данный момент он владеет 54 миллионами акций Amazon стоимостью более 170 миллиардов долларов.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.