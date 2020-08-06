МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Сорок процентов детей из бедных семей не получают пособий, если это не изменится, России не удастся снизить бедность в два раза к 2030 году, для достижения цели нужны дополнительные меры, которые повысят доходы от 6 до 9% семей, рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтруде РФ Лилия Овчарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Согласно документу, в стране до указанного срока уровень бедности должен быть снижен в два раза по сравнению с данными 2017 года.

Овчарова отметила, что по результатам пандемии коронавируса стоит пересмотреть меры, которые должны обеспечить сокращение бедности в два раза к 2030 году. Эксперты совета сделали прогнозные расчеты, согласно которым мер, которые приняты – целевые темпы экономического роста и система долгосрочных пособий – недостаточно для достижения целевых показателей.

"Мы посмотрели и пришли к выводу, что этих мер для сокращения бедности недостаточно, то есть они не приведут к искомому результату. И вот в зависимости от сценария нужны будут дополнительные меры, которые еще выводят из бедности… от 6 до 9% семей с детьми", — сказала Овчарова.

Важной темой является потеря доходов семей при рождении ребенка, рассказала собеседница агентства. Система поддержки женщины, сочетающей работу и воспитание ребенка, в РФ не очень эффективна. С точки зрения поддержки бедных семей пособиями страна находится на уровне ниже среднего.

В частности, пояснила эксперт, бедные семьи с детьми в возрасте от 7 до 16 лет практически не получают поддержки. Региональная система выплат мало влияет на уровень бедности из-за небольшого размера пособий.

"Если мы замеряем уровень бедности среди семей с детьми до выплаты этих пособий и после выплаты этих пособий, то мы увидим, что бедность сократится на 0,1%. Это практически статистически незначимая величина", — отметила Овчарова.

При этом эффективность пособия на детей до трех лет сегодня ниже среднего. По словам эксперта, это происходит из-за отсутствия дифференцирования пособий в зависимости от доходов семьи. Она подчеркнула, что это не значит, что семьям с доходом от 1 до 2 прожиточных минимумов не нужно платить их вообще. Просто семьи с более низким доходом могли бы получать их в более высоком размере.

"В группе от 7 до 16 (лет) пособий нет вообще. А там сконцентрировано 40% бедных детей. Поэтому если мы не поменяем эту систему, то мы не сможем добиться искомого результата (сокращения бедности) даже при самом оптимистичном сценарии экономического роста", — пояснила Овчарова.

По ее словам, в стране нужно совершенствовать систему сочетания занятости с воспитанием детей. В частности, стоит обратить внимание на неудобный режим работы яслей и детских садов. Также в России практически нет поддержки женщин с детьми на корпоративном уровне, долгое время не было возможности сочетать дистанционную работу с работой в офисе.

Сохраняются сложности с поиском работы: службы занятости, переданные на региональный уровень, не в состоянии справиться с проблемами на рынке труда. По мнению эксперта, нужно расширять их функционал и поднимать на федеральный уровень. Это позволит эффективно перенаправлять трудовые ресурсы между регионами, так как их мобильность очень высока.

"Надо сказать, что мы, во-первых, уже с министром обсуждали это, и он с пониманием отнесся к нашим инициативам. На Общественном совете… мы сформулировали ряд сюжетов, которые мы собираемся обсуждать, я вам перечислила вот эти сюжеты… в общем, работа будет активная, … и мы надеемся, что очень плодотворная", — добавила Овчарова.