МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.

Решения регулятора совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

"ВВП Великобритании, как ожидается, во втором квартале 2020 года будет более чем на 20% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года", — отмечает регулятор и ожидает, что ВВП не превысит уровень четвертого квартала 2019 года до конца 2021 года. По прогнозам регулятора, экономика страны в текущем году упадет на 9,5%, вырастет на 9% — в 2021 году и поднимется на 3,5% — в 2022 году. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

Отмечается, что комитет по денежной политике не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит четких признаков прогресса в устойчивом возврате инфляции к целевому показателю 2%. По прогнозу регулятора, в текущем году инфляция в Великобритании составит 0,25%, при этом показатель ускорится до 1,75% в 2021 году.