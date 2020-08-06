МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а большинство (69%) завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, показало совместное исследование сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

В исследовании приняли участие более 3000 пользователей "Работы.ру" из всех регионов страны.

"Почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а 69% респондентов завершили бы трудовую деятельность после 55 лет. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян хотели бы уйти на пенсию в 55-60 лет независимо от пола", — показало исследование.

Женщины хотят завершить рабочий стаж раньше мужчин. Так, перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет желают 39% женщин и только 23% мужчин. Лишь 17% женщин хотели бы завершить работу после 65 лет, среди мужчин таких 28%.

Пятая часть опрошенных (20%) уверены, что смогут себе позволить завершить трудовую деятельность до наступления пенсионного возраста. Так, у 13% респондентов есть дополнительные источники дохода помимо зарплаты, еще у 4% опрошенных достаточно накоплений, на которые можно жить, не работая, а 3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

Планировать собственный уход на пенсию собираются 26% россиян, хотя пока они ничего не делали для этого. Еще 25% респондентов так или иначе готовятся к пенсии: 9% считают, что раньше перестать работать им поможет правильное воспитание детей, 8% надеются на себя и откладывают на старость (в виде банковских вкладов или иных сбережений), 6% отметили, что купили или собираются купить недвижимость, которую будут сдавать в аренду, 2% — оформили индивидуальный пенсионный план.

Согласно федеральному закону №350-ФЗ от 3 октября 2018 года пенсионный возраст в России постепенно будет повышен на 5 лет. Как поясняется на сайте Пенсионного фонда РФ, изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.