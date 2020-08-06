МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 267 до 871 894, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 267 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1380 (26,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 871 894 случая заболевания. Темп прироста — 0,6%.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Москве — 684, Свердловской области — 183, Ханты-Мансийском автономном округе — 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 684, 2. Свердловская область 183, 3. Ханты-Мансийский АО 160", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев выявлено в Севастополе — четыре, Чукотском автономном округе — три, Ненецком автономном округе — один.

7331 человека за сутки в России выписали после COVID-19, за все время — 676 357

За сутки в России умерли 116 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время — 14 606.