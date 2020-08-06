МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля стали позиции механика, капитана, горняка, сообщила пресс-служба Роструда.

"По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" trudvsem.ru, в июле самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей", — говорится в сообщении.

В Роструде уточнили, что список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до ‪250-300‬ тысяч рублей. Их ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областях. В специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.

Размер зарплаты капитанов достигает ‪200-250‬ тысяч рублей. Они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на зарплату 200 тысяч рублей и выше.

На оклад до ‪170-200‬ тысяч рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В Роструде также отметили широкие перспективы в отрасли здравоохранения для врачей различных специализаций. Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Общероссийская база вакансий "Работа в России" — федеральная государственная информационно-аналитическая система.