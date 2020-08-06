МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ситуация со взрывом в порту Бейрута маловероятна в России из-за более тщательного надзора соответствующих органов и значительного объёма инвестиций владельцев инфраструктуры в развитие и оборудование, сообщил РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

По словам Безбородова, в РФ усилен контроль над инфраструктурой в целом. "В России есть транспортный надзор, транспортная прокуратура, транспортная милиция и другие ведомства, которые наблюдают за ситуацией. Также существует Ростехнадзор, следящий за техникой и оборудованием в портах", — объяснил он.

Помимо этого, по словам эксперта, правила хранения любых грузов регулируются Международным морским кодексом по опасным грузам, вне зависимости от того, является ли он таковым или нет. В документе оговорены все виды перевозок и способов хранения. "Например, сейчас вносятся изменения по хранению литий-ионных и прочих батарей, которых ранее не было", — отметил Безбородов.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Избежать негативных последствий от неправильного хранения опасных грузов удастся также и за счёт развития технологий в стране.

"За последние 30 лет российские порты, зерновые и контейнерные терминалы получили большой объём инвестиций. Почти везде есть современное оборудование и обновленные системы безопасности", — утверждает Безбородов.

Поэтому, по словам отраслевого эксперта, РФ не стоит бояться возникновения такой ситуации, как произошла в Ливане. Кроме того, соседние государства очень внимательно следят за экологическими аспектами. Рядом с Дальневосточными портами расположена Япония, пристально следящая за малейшей каплей нефти в море, привел пример Безбородов.

"На северо-западе страны неподалёку Финляндия, которая также придаёт большое значение экологии и боится любой подобной проблемы. Хотя в РФ все терминалы современные и высокого качества как нефтяные, так и для минеральных удобрений. На Чёрном море расположена Украина, которая также в случае негативной ситуации сообщит об этом общественности", — перечислил Безбородов.

Впрочем, продолжил он, риск возникновения такой ситуации минимальный. "То есть должно произойти какое-то чудовищное стечение обстоятельств, чтобы такая катастрофа произошла. Хотя, конечно, понятно, что в Бейруте сварщик плюс аммиачная селитра и долгие сроки хранения и другие факторы сыграли свою роль", — отметил он.

Как сообщал в среду ливанский телеканал LBCI, Высший совет по национальной обороне Ливана обсудил версию взрыва конфискованной в 2014 году аммиачной селитры во время ремонта двери ангара для ее хранения в порту Бейрута. Согласно информации службы безопасности Ливана, озвученной на заседании, взрыв произошел во время сварки двери, искра привела к поджогу взрывчатых веществ в ангаре, что, в свою очередь, привело к взрыву 2750 тонн нитрата аммония, что эквивалентно 1800 тоннам тротила.