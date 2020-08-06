 

МОСКВА, 6 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь) -16,2% -7,5%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь) -0,1% 7,5%
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
4:45 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 7,8% 8,1%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июнь) 7,6 млрд евро 10,1 млрд евро
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020) -2,0%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июль) -0,1%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 2,5%
11:12 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июль) 0,5% -0,2%
11:12 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июль) 2,7% 1%
11:12 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июль) 46,42 млрд юаней 42 млрд юаней
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль) -1,2% -0,5%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль) 5% 4,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 4,8 млн 1,6 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июль) 61,5%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль) 4,767 млн 1,474 млн
15:30 USD США — Уровень безработицы (июль) 11,1% 10,5%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июль) 952,9 тыс 400 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июль) 12,3% 11%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль) 58,2 57,5
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -25,4 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 532,6 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 236,8 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 24,1 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -39,2 тыс
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -5,0 тыс
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 28,5 тыс
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 8,2 тыс
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 157,6 тыс

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июль и 7м2020
RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
RUB Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 14.07.2020, в заочной форме) 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 2,5 (9м2019) + 5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.08.2020) (ао, ап) — див-д 2019

 

 

 