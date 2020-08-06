КИЕВ, 6 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть определенная напряженность в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что оба — сильные личности.

"У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность", — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на Youtube-канале "В гостях у Гордона".

Он отметил, что считает Путина своим старшим братом. "Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать", — сказал Лукашенко.

Он также заявил о "барахтанье" в отношениях с РФ последние полгода, утверждает, что Путин обещал, а прежнее правительство решало по-другому.

"Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному. Не могу сказать про это правительство, мы с ним еще не работали, а прежнее — точно", — сказал Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованном в четверг.