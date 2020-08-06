ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/. Сенат США единогласно проголосовал в четверг за законопроект о запрете на скачивание и использование федеральными госслужащими приложения TikTok на выданных ведомствами устройствах.

Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Законопроект называется "Без TikTok на правительственных устройствах". Его действие распространяется не только на это приложение, но и на подобные ему, выпущенные тем же производителем программного обеспечения. Далее законопроект должна рассмотреть нижняя палата.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.