АФИНЫ, 6 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что подписанное в четверг соглашение между Грецией и Египтом о разграничении морских зон создает новую реальность в Восточном Средиземноморье.

Глава МИД Греции Никос Дендиас в четверг прибыл в Египет с визитом, который не объявлялся заранее. В ходе визита он и глава МИД Египта Самех Шукри подписали соглашение о разграничении исключительной экономической зоны.

"Сегодня мы с другом Египтом подписали соглашение о разграничении наших морских зон. Потребовалось 15 лет переговоров, чтобы достичь соглашения в соответствии с международным правом, которое признает все права наших островов на их морские зоны. Соглашения, которое является абсолютно законным, полностью удовлетворяет обе страны", — заявил Мицотакис.

"Соглашение создает новую реальность в Восточном Средиземноморье и восстанавливает законность в регионе. Законность, которую пытались подорвать незаконным и несуществующим турецко-ливийским меморандумом", — заявил премьер Греции.

Мицотакис сказал, что соглашение с Египтом, как и несколько месяцев назад с Италией, показало, что соблюдение международного права является единственным путем к безопасности, миру, стабильности и добрососедским отношениям.

"Мы пойдем по этой дороге со всеми нашими соседями. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают то же самое", — сказал премьер Греции.

МИД Турции уже заявил, что Анкара считает недействительным подписанное между Египтом и Грецией соглашение о разграничении морских зон. МИД Турции заявил, что между Грецией и Египтом нет морской границы, подписанное соглашение о разграничении так называемых морских юрисдикций недействительно для Турции, и Турция не допустит какой-либо деятельности в этой области и "продолжит решительно защищать законные права и интересы" своей страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье.

В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и называет незаконными эти соглашения.

Турция со своей стороны заявляет, что настроена на диалог и неоднократно предлагала Греции обсудить спорные вопросы, включая разграничение морских зон, в том числе до подписания Меморандума о взаимопонимании с Ливией.