ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Сенат США проголосовал за законопроект, запрещающий китайское приложение TikTok на принадлежащих американскому государству устройствах, свидетельствуют результаты голосования.

Решение принято единогласно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения. При этом агентство Рейтер сообщало, что владельцы сервиса компания ByteDance оценивает его в 50 миллиардов долларов, тогда как Microsoft не готова платить больше 30 миллиардов долларов.