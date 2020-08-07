МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Администрация США разработала план, согласно которому компании из Китая, будут должны или принять требуемые правила аудита, или отказаться от торговли акциями на американских биржах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей минфина и комиссии по ценным бумагам и биржам.

От китайских компаний теперь требуется передавать в американский Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях документы внутреннего финансового аудита, которые ранее были недоступны властям США.

Проект предусматривает, что китайские фирмы, бумаги которых уже торгуются на бирже Нью-Йорка или бирже Nasdaq, исполнить требования к 2022 году или уйти с этих площадок.

Как отмечает издание, пока неясно, каким именно образом китайская сторона удовлетворить американскую инициативу. В стране действует законодательство, не позволяющее компаниям и гражданам предоставлять финансовую информацию иностранным надзорным органам без разрешения рыночных регуляторов в самом Китае. Одним из возможных вариантов называется проведение второго аудита, документы которых будут доступны для проверяющих в США.