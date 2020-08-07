МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Решить проблему низких пенсий системно можно через повышение зарплат, но эффект будет виден минимум через 15 лет, другой вариант — увеличение объема бесплатных услуг — предоставление жилья, бесплатное образование, снижение стоимости коммунальных услуг, рассказал РИА Новости проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а большинство (69%) завершили бы трудовую деятельность после 55 лет. При этом только пятая часть опрошенных (20%) выразила уверенность, что сможет позволить себе завершить трудовую деятельность до наступления пенсионного возраста.

Он напомнил, что вместе с повышением пенсионного возраста было принято решение о введении ускоренной индексаций пенсий. В среднем их размер повышается на тысячу рублей в год. Когда люди оценивают пенсионное обеспечение, они смотрят на своих родителей, знакомых.

"Средний уровень пенсий чуть отличается от прожиточного минимума пенсионера. Понятно, что этого недостаточно для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Отсюда их стремление к тому, чтобы в максимальной степени пытаться работать", — отметил Сафонов.

Пенсии — это производная от трудовых доходов, пояснил он. Пока в стране низкая модальная зарплата кардинального изменения мнения людей по этому вопросу не будет. Накопить дополнительные средства с низкой зарплатой также невозможно.

По словам эксперта, системным решением проблемы может стать последовательное повышение зарплат. Но мгновенного ответа пенсионной системы на него не будет. Поскольку пенсионный стаж формируется на протяжении 30 лет, то "отголоски, которые мы можем увидеть, существенные такие, лет так через 15 минимум", считает он.

Увеличить уровень доходов населения без резкого повышения зарплаты можно и через увеличение объема бесплатных госуслуг, добавил Сафонов. Например, сделать бесплатным высшее образование, повысить качество медпомощи, предоставлять пенсионерам пакеты бесплатных лекарств, снизить стоимость коммунальных услуг, а также предоставлять муниципальное жилье широкому кругу людей.

"Если вы не ставите себе задачу приобретения жилья, то тем самым вы в большей степени можете расходовать денег на текущее потребление, повышать качество, например, питания, качество одежды", — пояснил эксперт.