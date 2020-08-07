МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Россияне за первые полгода 2020 года больше всего из товаров для хобби и активного отдыха покупали туристическое снаряжение, говорится в отчете на основе анализа данных 70 тысяч покупок, сделанных в онлайн-гипермаркете ВсеИнструменты.ру.

Выяснилось, что чаще всего наши соотечественники покупали из товаров для хобби и отдыха туристическое снаряжение, товары для пикника, кемпинга, дачи и сада. Картина от региона к региону похожая, но в некоторых городах есть свои отличия. Исследование проводилось среди российских городов-миллионников.

"Согласно полученным данным, наибольшую долю продаж (из товаров для хобби и отдыха — ред.) среди россиян составило туристическое снаряжение — 42%. В этой категории чаще всего покупали туристический инструмент и посуду, палатки, спальные принадлежности, а также аксессуары", — говорится в отчете.

На втором месте оказались товары для пикника и кемпинга – 26%. Здесь лидерами были тенты, шатры, защита от насекомых и принадлежности для шашлыка и барбекю. На третьем месте – товары для дачи и сада с лидерами продаж садовой мебели, бассейнов и качелей.

Товары для охоты и рыбалки приобретали в 3% случаев, в 6% — спортинвентарь. Реже всего наши соотечественники покупали товары для бани – 2%. Хотя здесь тоже были свои лидеры продаж — ковши, ушата, ведра, печи и камни.

"Интересно отметить, что в некоторых регионах картина немного отличается от общероссийской. Например, пермяки и красноярцы чаще других покупали товары для бани – по 3% в каждом городе. В Уфе живут охотники и рыбаки – процент продаж товаров в этой категории заметно выше – 11%. Товары для пикника и кемпинга чаще всего покупали в Воронеже — 32% и Казани — 28%. Заметно чаще покупали спортинвентарь в Красноярске — 28%, Омске — 18%, Челябинске — 12%, Новосибирске — 10%, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре – по 11%" — заключили в онлайн-гипермаркете.