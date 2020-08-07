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ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance, сообщил Белый дом.

Запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США", говорится в тексте указа.

"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", — говорится в указе.

"Сейчас необходимо предпринять усилия, чтобы ответить на угрозу одного конкретного приложения — TikTok", — добавил Трамп.

"TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей… включая данные о местоположении и историю поиска. Этот сбор данных грозит доступом Коммунистической партии Китая к персональной и защищенной копирайтом информации американцев. Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж", — говорится в указе.

Трамп также обвинил приложение в цензуре контента, который противоречит установкам компартии Китая.

"Соединенные штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность", — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения. При этом агентство Рейтер сообщало, что владельцы сервиса компания ByteDance оценивает его в 50 миллиардов долларов, тогда как Microsoft не готова платить больше 30 миллиардов долларов. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку о покупке TikTok срок до 15 сентября.