ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat", отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР.

Запрещаются "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа.

Несколькими минутами ранее Белый дом сообщил о подписании аналогичного указа по борьбе с приложением TikTok.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.

Трамп обвинил WeChat в сборе данных об американцах, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.